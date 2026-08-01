Universitario vs. Cienciano se enfrentan este domingo 2 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Universitario llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, en el duelo válido por la pasada fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Aquel no fue un partido sencillo para los cremas, pues a pesar de que Alex Valera anotó el 1-0 parcial, Facundo Callejo firmó el empate transitorio en el segundo tiempo. Tuvo que aparecer Gianluca Lapadula, con un golazo en los minutos finales, para decretar la victoria merengue.

Precisamente hace unos días, en la previa del partido de este domingo frente a Cienciano, Héctor Cúper elogió las características de juego del ‘Bambino’ y lo comparó con Hernán Crespo. Eso sí, dejó en claro que físicamente todavía no está en su mejor versión y tendrá que trabajar más para ponerse a la par de sus compañeros.

“Es un jugador que dentro del área me hace acordar a otros jugadores que he tenido, incluso un argentino, a Crespo, que eran jugadores que dentro del área van a estar siempre ahí muy cerca de la situación de gol. Está en una preparación, todavía está un poquito detrás de sus compañeros y vamos dándole los minutos que lo ayuden a poder tener un nivel físico ideal”, afirmó.

Asimismo, sobre el fichaje de Piero Quispe, quien recientemente firmó hasta finales del 2027, el entrenador argentino comentó que el volante viene preparándose apartado del resto de sus compañeros para acondicionarse físicamente, ya que lleva mucho tiempo sin competir de manera oficial. Lo más seguro es que dentro de algunas semanas sume sus primeros minutos con la ‘U’.

Cienciano, por su parte, llega a este partido luego de haber vencido por 4-0 a Lanús, en el duelo correspondiente a la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana. Pese a haber perdido por 2-0 en la ida, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo se hizo fuerte de local y remontó la llave, consiguiendo así su clasificación a los octavos de final donde enfrentará a Botafogo.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cienciano?

Universitario vs. Cienciano se enfrentan este domingo 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 6:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Cienciano?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Cienciano, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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