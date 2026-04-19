Universitario vs. Melgar se enfrentan por el Torneo Apertura. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Melgar se enfrentan por el Torneo Apertura. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver Universitario vs. Melgar EN VIVO y EN DIRECTO, por una décima primera jornada de la Liga 1? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 19 de abril desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Universitario visitá a Melgar en el Monumental de la UNSA. (Video: Universitario)
Universitario visitá a Melgar en el Monumental de la UNSA. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS