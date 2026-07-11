¿Dónde ver Universitario vs. Millonarios EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso previo al inicio del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de Universitario TV, que es el canal oficial del club por la plataforma de YouTube; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el sábado 11 de julio desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El encuentro se disputará en el Estadio Monumental.

Este sábado 11 de julio, el coloso de Ate abrirá sus puertas para albergar un atractivo duelo internacional. Universitario de Deportes aprovechará el breve receso de la Liga 1 para medir fuerzas ante Millonarios de Colombia en el Estadio Monumental, en un compromiso que servirá como termómetro ideal de cara al inminente arranque del Torneo Clausura 2026.

Este amistoso marcará una pauta sumamente importante para el conjunto crema, ya que permitirá al experimentado técnico Héctor Cúper sacar sus primeras conclusiones reales en el campo de juego. Tras la reciente consecución del ansiado tricampeonato, el estratega argentino se encuentra evaluando distintas variantes tácticas y buscará afianzar su renovada idea, contemplando incluso la posibilidad de modificar el tradicional esquema 3-5-2.

El choque frente al cuadro “Embajador” será el escenario perfecto para que la hinchada merengue vea en acción a los flamantes refuerzos que llegaron para este segundo semestre. Todas las expectativas estarán puestas en el estreno de Gianluca Lapadula comandando la delantera, así como en el desempeño de Jordan Guivin y Adrián Quiroz, quienes deberán acoplarse rápidamente a la dinámica del plantel para suplir salidas importantes.

Sin embargo, el equipo local no podrá disponer de todas sus piezas clave para este exigente fogueo. Se confirmó a última hora que el capitán y referente defensivo Aldo Corzo quedó totalmente descartado debido a un hematoma; si bien el cuerpo médico aclaró que no reviste mayor gravedad, el comando técnico decidió resguardarlo por estricta precaución para asegurar su presencia en el debut oficial ante ADT en Tarma.

En la otra esquina estará un oponente que no regalará absolutamente nada. Millonarios FC llega a Lima como un rival de tremenda jerarquía y tradición continental, dispuesto a proponer un partido de altísima intensidad física y táctica. Para el conjunto colombiano este choque también es vital en su pretemporada, lo que garantiza un roce internacional de primer nivel para poner a prueba la capacidad del campeón peruano.

La mesa está servida para disfrutar de este vibrante encuentro de preparación que promete sacar chispas. El pitazo inicial sonará a las 3:30 p. m. (hora peruana y colombiana), y toda la fanaticada que no asista a las tribunas del Monumental podrá seguir las incidencias del partido de manera exclusiva a través de la transmisión oficial de Universitario TV en su canal de YouTube.

Dónde ver Universitario vs. Millonarios: canales de TV gratis vía YouTube. (Video: @universitario)