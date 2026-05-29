Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. en el Monumental, por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.
Universitario llega a este encuentro tras empatar 0-0 frente a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre, mientras que Sport Huancayo igualó 2-2 ante Cienciano en el Estadio IPD de Huancayo. Los cremas marchan en la cuarta posición de la tabla con 26 puntos, mientras que el ‘Rojo Matador’ se ubica en el puesto 17 con 16 unidades.
¿Cuándo se jugará y a qué hora? El compromiso está pactado para este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana), con una hora más en Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay iniciará a las 10:00 p.m.
El escenario para este compromiso será el Estadio Monumental, donde Universitario intentará despedirse del Apertura con una victoria que le permita seguir sumando puntos importantes pensando en la tabla acumulada de la Liga 1 2026.
Por su parte, Sport Huancayo llegará con la intención de dar el golpe como visitante y cerrar el Torneo Apertura de la mejor manera posible, con el objetivo de alejarse de los últimos puestos de la tabla.
Mientras tanto, Universitario buscará recuperar sensaciones positivas luego de su eliminación en la Copa Libertadores y cerrar el certamen con una victoria que le permita mantenerse en los primeros lugares del campeonato.
Posible once titular de Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.
Posible once titular de Sport Huacanyo: Ángel Zamudio; Jeremy Rostaing, Jiimy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti, Isaís Luján, Piero Magallanes; Franco Caballero y Ronal Huaccha.
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