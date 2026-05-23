¿Dónde ver Universitario vs Moquegua EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el sábado 23 de mayo desde las 12:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).
¿Dónde ver Universitario vs Moquegua en Perú?
Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Universitario vs Moquegua a través de la señal de L1 MAX, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV.
¿A qué hora transmiten Universitario vs Moquegua en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Universitario vs Moquegua comenzará a las 8:30 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.