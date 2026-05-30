Universitario vs. Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)
Universitario vs. Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 17 del ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo mediante las plataformas de streaming de L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El encuentro se disputará en el Estadio Monumental.

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan por el Torneo Apertura. (Video: Universitario)
Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan por el Torneo Apertura. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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