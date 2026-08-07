¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (antes llamado L1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú, al cual podrás acceder por teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este viernes 7 de agosto desde las 20:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). ¡No te lo pierdas!

Previa del Universitario vs. Sporting Cristal:

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO en Perú?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, será transmitido EN VIVO por L1 MAX para todo el Perú. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la plataforma oficial de streaming de L1 MAX.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal por TV?

La transmisión del clásico estará disponible por L1 MAX, canal que se encuentra en distintos operadores de televisión por suscripción del país, permitiendo seguir el encuentro en alta definición.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal por internet?

Si prefieres seguir el partido online, podrás verlo mediante la plataforma oficial de L1 MAX, que ofrece la transmisión en vivo para computadoras, celulares, tablets y Smart TV compatibles.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal en DIRECTV y DGO?

Los clientes de DIRECTV podrán acceder a la señal de L1 MAX desde su servicio de televisión. Asimismo, quienes cuenten con DGO podrán disfrutar del partido en vivo desde cualquier dispositivo compatible.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal en Movistar TV?

Los usuarios de Movistar TV podrán seguir el compromiso a través de L1 MAX, disponible en la parrilla del operador. También podrán verlo mediante Movistar TV App, según su plan contratado.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal en Claro TV y Claro Video?

Los clientes de Claro TV podrán ver el encuentro por L1 MAX si el canal está incluido en su paquete de televisión. Además, estará disponible mediante Claro Video para los usuarios con acceso al servicio.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal desde cualquier dispositivo?

El encuentro podrá seguirse en televisores, computadoras, laptops, celulares Android, iPhone, tablets y Smart TV mediante L1 MAX o a través de las plataformas de los operadores autorizados, como DGO, Movistar TV App y Claro Video.

Universitario vs. Sporting Cristal. (Video: Universitario)