Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan este viernes 7 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Monumental. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Universitario llega a este partido luego de perder por 2-0 a manos de Cienciano, en el duelo válido por la pasada fecha 3 del Torneo Clausura. El conjunto crema mostró su peor versión en lo que va de esta recta de la temporada, sin respuestas en el mediocampo y sucumbiendo sin reacción frente a un equipo más convencido de lo que quería hacer en el campo.

En su análisis pospartido, Héctor Cúper, director técnico de los merengues, consideró que su plan de juego no salió como esperaba, pues los cusqueños tuvieron más tiempo la pelota y se sintieron más cómodos en el campo. Eso sí, apuntó a que quizás pudieron merecer algo más a raíz del par de situaciones de peligro que generaron en el área rival.

El entrenador argentino viene trabajando durante estos días para encontrar la alineación titular idónea para no solo corregir los errores defensivos que se evidenciaron ante Cienciano, sino también para buscar ser protagonistas al jugar en un Estadio Monumental que estará repleto. Sigue abierta la opción de que vuelva a optar por un 3-5-2 como esquema base.

Sporting Cristal, por su parte, llega a este partido luego de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College en el Estadio Alberto Gallardo, un resultado que les permitió afrontar este clásico con mejores sensaciones. En medio de su reciente eliminación de la Copa Sudamericana a manos de RB Bragantino, los rimenses ahora están obligados a enfocarse netamente en la Liga 1 y no fallar si quieren meterse en la pelea por el título nacional.

Roberto Mosquera, en unas recientes declaraciones con L1 Radio, afirmó que si hay un momento ideal para enfrentar a Universitario, es este. El entrenador nacional, que está viviendo su tercera etapa en el Rímac, es consciente que ganar en el Monumental significaría un golpe de autoridad para demostrar que su equipo tiene argumentos para luchar por el campeonato.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan este viernes 7 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sporting Cristal, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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