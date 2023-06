Sin embargo, el lunes, de manera sorpresiva, la situación cambió. Esto luego de que el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Omar Montalvo Sánchez, declarara la nulidad de estos documentos, explicando que los miembros de la CD-FPF “no han dado su consentimiento” para emitir “resolución alguna sobre el inicio de este procedimiento”. La CD-FPF señaló que nunca autorizó que estos cuatro clubes fueran notificados con las resoluciones de procesos disciplinarios.

La Comisión Disciplinaria de la FPF indicó que sí existe un proyecto de resolución, pero que aún no cuenta ni con la autorización de algún miembro del grupo. Lo cierto es que la denuncia seguirá su curso. Por ello, Depor se comunicó con el abogado Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo para que dé su mirada sobre este tortuoso tema que parece no acabar.

Resolución de la CD-FPF sobre la nulidad de los oficios emitidos el viernes. (FPF)

¿Cómo deja esto a la FPF teniendo en cuenta que el viernes mandó estos oficios y ahora la Comisión Disciplinaria los ha dejado sin efecto?

Sí , la CD-FPF ha decidido anularlos, esa notificación que les hizo el viernes carece de totalmente validez, o sea, es nula. Se retrotrae todos los efectos de los actos llevados a cabo hasta el viernes para atrás, para que la gente lo entienda, no se le notifica el procedimiento. La FPF lo que había hecho era abrir un procedimiento disciplinario contra estos cuatro clubes, les había dado plazo para que ejercieran su derecho de defensa. Ahora con lo ocurrido el lunes se ha revocado. El proceso disciplinario todavía está en su curso inicial, aún no le han dado el derecho a quien es denunciado para que ejerza su derecho a la defensa, conteste la denuncia u ofrezca las pruebas pertinentes para poder defenderse.

En primera instancia, una de las sanciones que había notificado la FPF era el descenso directo, con la nulidad de estos oficios, ¿los cuatros equipos ya están a ‘salvo’?

No, seguramente la FPF va a volver a insistir para que definitivamente adhieran el contrato de televisión con 1190 Sports. La FPF ha decidido retrotraer los actos presentados el viernes, pero eso no significa que no puedan volver a insistir en lo que ellos consideran un incumplimiento de los contratos de los derechos de competencia o derechos de transmisión, que provienen no solo del estatuto de la Liga 1, de la FPF, sino de los estatutos de la FIFA.

La FPF dijo que la denuncia sigue en curso, estos oficios han quedado nulos, pero la denuncia como tal sigue su curso, ¿qué puede pasar en los próximos días?

Que la FPF vuelva nuevamente a insistir y a notificarle a estos cuatro clubes para que ejerzan su derecho de defensa y esta denuncia ante la Comisión Disciplinaria continúe, avance en el proceso y obtenga una resolución. Si la resolución es desfavorable para los clubes, los clubes van a recibir una sanción disciplinaria que está dentro del reglamento de la propia Comisión Disciplinaria de la FPF. Si los clubes reciben estas sanciones ellos pueden apelar directamente a la FIFA o ante el TAS.

La FPF está en su derecho de poder denunciar a los cuatro clubes y llevarlos al límite en medio de una sanción drástica como el descenso directo?

El reglamento de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana del Fútbol establece una serie de sanciones que yo diría que son una especie de catálogo que es taxativo, que quiere decir que no se pueden salir de alguna de esas sanciones disciplinarias. La más extrema es la del descenso, pero hay otras sanciones de tipo intermedio. La sanción siempre va en función de la gravedad del hecho cometido; la comisión disciplinaria puede tomar una medida tan drástica como esta o puede tomar otras medidas no tan drásticas como las que están dentro de su reglamento. En el supuesto caso que se le imponga una sanción a alguno de estos clubes, ellos tienen la posibilidad de apelar ante el Tribunal Arbitral Deportivo, que es la instancia de carácter arbitral. Seguramente esto va terminar en la FIFA o eventualmente en el TAS

Ahorita con esa denuncia que sigue su curso y la nulidad de las resoluciones, ¿en qué posición están los clubes implicados?

Este es no es un conflicto nuevo, sino ya de hace mucho tiempo, estos clubes tienen firmado un contrato con otra empresa por los derechos de competición y transmisión. Entonces con la nulidad de la resolución, los clubes están en la misma posición que estaban antes del viernes, porque la denuncia va a continuar su curso, la FPF les va a volver a notificar en cualquier momento y los clubes deberán ejercer su derecho de defensa en debida forma.

¿Qué escenarios tienen los clubes?

Las opciones que tienen los clubes son muy claras, la primera opción es rescindir el contrato [con el Consorcio], llegar a un acuerdo económico, esto va. La otra opción que tienen los clubes, que es lo que creo que están haciendo por una cuestión de cuidar su propio patrimonio, es negarse a firmar el contrato con 1190 Sports a los efectos de no tener que pagar un tremendo desembolso económico. Y la tercera y última opción es tratar de continuar, como se viene llevando hasta ahora, hasta la finalización definitiva de ese contrato que venía con cláusula preferente. Son esos tres posibles escenarios.

Considera que la tercera es la más viable...

Para eso deberíamos tener un conocimiento mucho más acabado de lo que es el contrato, por ejemplo, qué firmó Alianza Lima con el Consorcio, cosa que por supuesto es absolutamente confidencial y uno no tiene acceso a ese conocimiento. Lo real de todo esto es que los derechos de televisación le pertenecen a la FPF, de eso no hay ninguna duda, tan es así que los propios clubes han reconocido expresamente esto. A partir de ese reconocimiento y a mi entender, la federación con justa razón les está reclamando a estos cuatro clubes que firme con 1190 Sports, que lleva a cargo los derechos de transmisión de la liga peruana.

Este es un tema complejo y posiblemente ni siquiera pueda verse la resolución final este año...

La resolución final no la van a ver este año seguramente, porque si a alguno de estos clubes le aplican una sanción, ellos irán ante la FIFA y luego ante el TAS. Este es un conflicto que podría ser largo.

Y en su experiencia, ¿había ocurrido antes un tema similar en otros países?

Sí, problemas por los derechos de televisación son permanentes, o sea, en muchos países hay problemas por los derechos de competencia o de transmisión. En Brasil, por ejemplo, también hubo problemas con las distintas empresas que se encargaban de los derechos de televisación. En Brasil está la empresa Glovo que es la histórica empresa que se encarga de los derechos de televisación, después está la empresa Partner. En Brasil, los derechos de televisación son diferentes porque se tiene los derechos de televisación abiertas, cerradas y los que se conoce como los pay-per-view. Por eso, los clubes brasileños son tan poderosos económicamente, por las cifran que cobran por estos derechos de transmisión. Los conflictos por los derechos de televisión existen y existirán.

