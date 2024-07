En qué canales TV ver Universitario vs Melgar: fecha 4 del Torneo Clausura 2024

Este miércoles 31 de julio, los hinchas del fútbol peruano estarán atentos a uno de los enfrentamientos más esperados de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2024 Liga 1. Universitario de Deportes visitará a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, en un duelo que promete emociones y alta intensidad. Ambas escuadras llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar puntos para consolidar sus aspiraciones en esta segunda mitad de la temporada. A continuación, entérate de los canales TV, horarios y formas de ver el partido. El espectáculo está garantizado.

El equipo dirigido por Fabián Bustos llega a este compromiso con la moral elevada tras vencer a su eterno rival, Alianza Lima, en el Clásico del fútbol peruano. La victoria no solo les permitió sumar tres puntos vitales, sino que también les brindó un impulso anímico significativo para colocarse en la punta de la tabla de posiciones.

Por su parte, el ‘Dominó’ llega a este partido tras una dura derrota ante Alianza Atlético de Sullana por 3-1, resultado que cortó una importante racha de triunfos. Sin embargo, Melgar inició esta segunda parte de la temporada con dos victorias consecutivas, mostrando un nivel de juego que ilusiona a sus hinchas.

Universitario de Deportes viene de vencer a Alianza Atlético en el Clásico del fútbol peruano. (Foto: Club Universitario de Deportes / Facebook)

El historial reciente entre Universitario y Melgar muestra lo parejo que suele ser este enfrentamiento. En los últimos 20 partidos, los de Arequipa han ganado en 8 ocasiones, mientras que la ‘U’ lo ha hecho en 7, y han empatado 5 veces. La última vez que se vieron las caras fue en Lima, el 17 de febrero, en un encuentro correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura, donde los cremas se impusieron por 2-0.

Después de su compromiso en Arequipa, Universitario no tendrá mucho tiempo para descansar, ya que enfrentará a UTC el domingo 4 de agosto a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Este cambio de localía se debe a que el Monumental necesita ser acondicionado para las celebraciones del centenario del club, evento que tendrá lugar el 6 de agosto bajo el nombre ‘Una Noche Eterna’.

Por su parte, Melgar viajará a Tarapoto para enfrentarse a Unión Comercio el mismo domingo, en el Estadio Carlos Vidaurre García. Este encuentro será crucial para los arequipeños, que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura y pelear el título nacional a fin de año.

Melgar perdió ante Alianza Atlético en su último partido del Clausura. (Foto: GEC)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Melgar?





Universitario de Deportes se enfrentará contra Melgar el miércoles 31 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 8:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 11:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:00 p.m.





¿En qué canales ver Universitario vs. Melgar?





Por la fecha 4 del Torneo Clausura, Universitario vs. Melgar será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre, señales pirata.





Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 ADT 3 3 0 0 6 2 4 9 2 Universitario 3 2 1 0 9 2 7 7 3 Sporting Cristal 3 2 0 1 10 4 6 6 4 Melgar 3 2 0 1 9 5 4 6 5 Alianza Lima 3 2 0 1 6 4 2 6 6 Los Chankas 3 2 0 1 5 3 2 6 7 Cusco 4 2 0 2 6 5 1 6 8 Deportivo Garcilaso 4 2 0 2 3 3 0 6 9 Alianza Atlético 3 1 1 1 3 3 0 4 10 César Vallejo 3 1 0 2 6 8 -2 3 11 Comerciantes Unidos 3 1 0 2 3 5 -2 3 12 UTC 3 1 0 2 2 4 -2 3 13 Sport Huancayo 3 1 0 2 2 5 -3 3 14 Cienciano 3 1 0 2 3 7 -4 3 15 Sport Boys 3 1 0 2 2 7 -5 3 16 Atlético Grau 2 0 2 0 1 1 0 2 17 Unión Comercio 2 0 1 1 1 2 -1 1 18 Carlos A. Mannucci 3 0 1 2 1 8 -7 1





Así va la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 20 14 5 1 40 9 31 47 2 Sporting Cristal 20 15 1 4 54 24 30 46 3 Melgar 20 14 2 4 45 24 21 44 4 Alianza Lima 20 13 0 7 39 19 18 39 5 ADT 20 11 4 5 35 26 9 37 6 Cusco FC 21 11 2 8 28 26 2 35 7 Cienciano 20 7 8 5 23 27 -4 29 8 Los Chankas 20 8 3 9 30 27 3 27 9 Comerciantes Unidos 20 7 4 9 25 36 -11 25 10 César Vallejo 20 5 8 7 25 32 -7 23 11 Sport Boys 20 6 4 10 20 27 -7 22 12 Sport Huancayo 20 6 4 10 20 33 -14 22 13 Atlético Grau 19 4 9 6 20 18 2 21 14 Deportivo Garcilaso 21 5 5 11 23 29 -6 20 15 UTC 20 5 4 11 23 33 -10 19 16 Alianza Atlético 20 4 6 10 14 22 -8 18 17 Carlos A. Mannucci 20 3 6 11 12 41 -29 15 18 Unión Comercio 19 1 7 11 18 36 -18 10

Estadio Monumental de la Unsa recibirá el partido entre Melgar y Universitario de Deportes. (Foto: Liprofa)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR