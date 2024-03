Alianza Lima y Sporting Cristal se ven las caras este sábado 9 de marzo desde las 8:00 p.m. (en Perú, Ecuador y Colombia, con dos horas más en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil) desde las instalaciones del histórico Estadio Nacional de Lima, en un cotejo que será válido correspondiente por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto de esta temporada. En la siguiente nota, podrás conocer todos los detalles del partido, los horarios en los principales países de nuestro continente y los canales con derechos televisivos para transmitirlo EN VIVO y EN DIRECTO.

Los dirigidos por el profesor Alejandro Restrepo llegan a este encuentro después de perder por 2-0 ante ADT de Tarma. Si bien los victorianos hicieron lo posible para regresar a la capital con puntos en la mochila, padecieron tras la expulsión de Franco Saravia y no encontraron la manera de cortarle los circuitos ofensivos a los locales, quienes se quedaron con los tres puntos gracias a las anotaciones de Víctor Cedrón y Joao Rojas.

Tras sumar su segunda derrota en el año (la primera fue ante Universitario de Deportes por 1-0 en el clásico peruano), Alianza Lima deberá sacar los tres puntos en su duelo contra Sporting Cristal para no perderle pisada a los ‘compadres’, quienes -junto a los bajopontinos- son líderes de la competencia con 16 unidades, cuatro más que los íntimos.

Por ese motivo, el comando técnico de Alejandro Restrepo deberá plantear algunas modificaciones en su alineación titular, no solo por el oponente que tendrá enfrente, sino también por la ausencia de su segundo arquero (recordemos que Ángelo Campos está suspendido por no cumplir una sanción). Además, el regreso de Carlos Zambrano inyectó buenos ánimos en el equipo, por lo que no se descarta que el ‘León’ pueda volver a tener minutos ante los rimenses.

Por el lado de Sporting Cristal, llega a este compromiso luego de vencer por 1-0 a Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo. A pesar de la victoria, los de Enderson Moreira no tuvieron un buen desempeño en el gramado de juego, lo que casi ocasiona que el marcador acabe igualado sin goles, si no ser por la milagrosa aparición de Ignácio da Silva a los 90′+2.

Eliminados en la Fase 2 de la Copa Libertadores, tras quedar fuera a manos de Always Ready de Bolivia–con un global de 7-4 en contra–, los bajopontinos pondrán todas sus fichas a ganar el Torneo Apertura y clasificarse directamente a los PlayOoffs de la Liga 1 Te Apuesto. Por tal motivo, el duelo de este sábado con Alianza Lima será determinante en sus aspiraciones.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, cuentan con una versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.com-

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo de Alianza Lima y Sporting Cristal está pactado para dar inicio este sábado 9 de marzo desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 10.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. Sporting Cristal?





