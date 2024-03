Este sábado, Cagliari logró su segundo triunfo consecutivo en la Serie A, que le permitió alejarse un poco de la zona de descenso (tiene 3 puntos más que Sassuolo, puesto 18). Fue un 4-2 ante Salernitana, por la jornada 28 de la liga italiana. El triunfo fue encaminado por Gianluca Lapadula, quien abrió el marcador al minuto 11, luego de dejar en el camino al arquero mexicano Guillermo Ochoa. El ‘Bambino’ jugó un gran partido, pero en la segunda mitad fue reemplazado y encendió las alarmas. Sin embargo, tras el pitazo final, el técnico Claudio Ranieri destacó que decidió cambiar al delantero de la Selección Peruana para no arriesgarlo.

‘Lapagol’ anotó por primera vez en el 2024 y fue de gran ayuda en la victoria de su equipo en el Estadio Unipol Domus. Eso sí, poco tiempo después de haber iniciado el segundo tiempo, el entrenador italiano decidió sacar al goleador peruano de la cancha. En su reemplazo ingresó Gaetano Oristanio. Los hinchas se preocuparon por la salud del jugador de la ‘Bicolor’, pero el DT resaltó que no fue nada grave.

Desde Italia, en declaraciones a Depor, Ranieri destacó en primer lugar la anotación del ‘Bambino’, quien no marcaba desde el pasado 11 de diciembre de 2023, en el empate por 2-2 ante Sassuolo. “Es un líder, necesitaba el gol”, comentó al respecto. Luego, se refirió a su salida del terreno de juego. “Lo he cambiado porque tuvo un golpe sobre la pierna. Entonces no quería arriesgar”, añadió.

Claudio Ranieri destacó que, por el presente de Lapadula, es seguro que estará en la convocatoria de la Selección Peruana, que saldrá a la luz el lunes 11 de marzo. Eso sí, para el DT, no es una buena noticia. “Si se queda aquí es mucho mejor”, señaló, teniendo en cuenta que se vienen duelos claves en la lucha por la permanencia en la Primera División del fútbol italiano.

Cagliari solo tiene 3 unidades de ventaja respecto al puesto 18 y luchará hasta el final para mantenerse en la Serie A. Ranieri se mostró contento por el triunfo ante Salernitana, pero manifestó que todavía queda mucho por jugar. “Claro, porque nada está decidido. Hay que seguir. No ha sido un partido fácil, pero sabemos que hay que luchar todo el tiempo. Hay que estar muy concentrados siempre”, concluyó.





Gianluca Lapadula ya piensa en la Selección Peruana

Previo a este partido ante la Salernitana, Gianluca Lapadula conversó en exclusiva con Depor y se mostró muy entusiasmado de sumarse a este nuevo proyecto de la mano de Jorge Fossati, quien buscará revertir la mala situación de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026 –estamos últimos con dos puntos luego de seis partidos disputados–. “Tengo muchísimas ganas de conocer a todos y jugar para la selección”, sostuvo.

En esa misma línea, el delantero del Cagliari confesó que tuvo un primer contacto con el exentrenador de Universitario, pero solo hablaron de lo esencial. “Sí hubo algún mensaje, pero nada más”, acotó. Más allá de eso, por presente y por calidad, no habría razones para que ‘Lapa’ no esté en la nómina de convocados del ‘Flaco’, para los compromisos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana. Ambos encuentros se disputarán el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Lapadula es un tipo que vive motivado, lleno de optimismo y que irradia felicidad ante la adversidad. Un ejemplo de eso fue el gol que le marcó hoy ante la Salernitana, donde tuvo que aguantar casi tres meses si ver el arco rival. Por eso, es consciente que con trabajo y dedicación la ‘Blanquirroja’ podrá dar pelea en lo que resta del proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica en el 2026. “Falta mucho y mi ley es el trabajo, yo tengo la seguridad de que con trabajo podemos salir adelante”, sentenció.





