Universitario recibirá a Atlético Grau en el Estadio Monumental, este sábado 3 de febrero desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile), en el compromiso correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. En esta nota conocerás los datos que necesitas saber para seguir la transmisión del encuentro y cómo verlo vía streaming.

Universitario llega a este partido luego de golear por 4-0 a Carlos A. Mannucci en su debut oficial en la temporada 2024. El cuadro dirigido por Fabián Bustos fue ampliamente superior y se quedó con los tres puntos en el Estadio Mansiche, gracias a las anotaciones de Diego Dorregaray, Edison Flores, Andy Polo y Horacio Calcaterra. El ‘Tricolor’ se mostró muy vulnerable y no fue rival para los ‘cremas’.

Tras el pitazo final, el estratega argentino compareció con los medios de comunicación y analizó el desempeño de sus dirigidos, valorando el triunfo pero sin desenfocarse del objetivo que está a fin de año. “Vamos a seguir yendo partido a partido y cada vez intentar para conseguir los resultados. Porque en definitiva, siempre lo más importante, más allá del funcionamiento, para toda la gente, es el resultado”, sostuvo.

En esa misa línea, Bustos consideró que la diferencia entre Universitario y Mannucci no es tan amplia como se vio reflejado en el marcador, por lo que prefirió valorar la eficacia que tuvieron de cara a la portería rival. Hay que tomar en cuenta que luego de disputarse todos los partidos de la fecha 1, la ‘U’ y Sporting Cristal quedaron como líderes en la tabla de posiciones por ser los equipos que mayores goles anotaron –los rimenses vencieron a ADT por 6-2–.

“El final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto”, acotó.

En lo concerniente al rival, Atlético Grau llega a este compromiso después de empatar por 1-1 con Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36. Los ‘Albos’ se pusieron en ventaja gracias al tanto de Mauro Da Luz, mientras que los ‘Churres’ consiguieron ponerle tablas al marcador con gol de Horacio Benincasa. El conjunto que será visitante este sábado en el Monumental es dirigido por Ángel Comizzo, exentrenador de Universitario, club con el que salió campeón en el 2013.

¿En qué canal ver Universitario vs. Atlético Grau?

El partido entre Universitario y Atlético Grau se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Atlético Grau?

El partido entre Universitario y Atlético Grau está programado para este sábado 3 de febrero desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 4.

¿Dónde jugarán Universitario vs. Atlético Grau?





