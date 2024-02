Sporting Cristal comenzó la temporada por todo lo alto, goleando por 6-2 a ADT y presentándose como uno de los candidatos para llevarse el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Sin embargo, no pueden desenfocarse del objetivo principal y el plantel sabe que tiene ir partido a partido, tal como lo hizo saber este viernes Ignácio da Silva, en una conferencia de prensa previo al choque que sostendrán este domingo con Sport Boys en el Estadio Miguel Grau.

En primera instancia, el zaguero de 27 años se refirió a la posibilidad de dejar el cuadro rimense en este mercado de pases o a mitad de año, frente a la chance de que se le presente una interesante oferta del exterior. Dejó en claro que está enfocado en seguir dándolo todo por los ‘celestes’, ya que el otro tema lo ven los directivos y sus representantes.

“Yo veo con naturalidad las ofertas, pero es algo que no me compete. Eso lo ve la directiva y mis representantes, yo solo pienso enfocarme en el club, disfrutar del fútbol. Estoy muy feliz, cómodo y es algo de lo que no estoy encargado”, explicó el brasileño, quien el año pasado renovó su vínculo contractual hasta finales de diciembre del 2025.

Por otro lado, Ignácio habló sobre la confirmación del Estadio Municipal El Alto como sede del encuentro con Always Ready, por la idea de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Tomando en cuenta que dicha ciudad cuenta con 4150 m.s.n.m., el defensor explicó que el comando técnico tomará la mejor decisión posible para los jugadores lleguen al 100 % a un duelo que será complicadísimo por las condiciones del lugar.

“Ya jugamos así el año pasado, con menos altura como en La Paz (frente a The Strongest), pero es algo que todo el staff va a preparar todo lo mejor para nosotros. Todavía no estamos planeando este partido, nuestro enfoque total es Sport Boys. Paso a paso, partido a partido, vamos a ir planificando bien. Ahora nuestro enfoque total está en Sport Boys”, apuntó, haciendo hincapié en que por ahora solo tienen los ojos puestos en el partido de este fin de semana ante Sport Boys.

Precisamente sobre dicho encuentro, Da Silva recordó que durante la temporada pasada no pudieron vencer a la ‘Misilera’, empatando por 1-1 tanto en el Apertura como en el Clausura. Del mismo modo, valoró la dificultad que supone visitar el Callao, por lo que durante la semana se enfocaron en analizar las falencias de su rival para hacerle daño este domingo.

“El año pasado no le ganamos al Boys, es un difícil de enfrentar, principalmente en su plaza, con su gente. Sabemos las dificultades que vamos a enfrentar ante un gran rival. Tenemos que encarar como una guerra si queremos lograr grandes cosas. Tenemos que pensar partido a partido, y ahora toca Boys, tenemos que ir a muerte ahí. Estamos trabajando mucho durante la semana, viendo los puntos que podemos explotar en ellos. Espero hacer un gran partido, con mucho respeto al Boys y salir con un buen resultado”, agregó.

En cuanto a la titularidad de Leonardo Díaz, uno de los centrales más jóvenes de la Liga 1 Te Apuesto (19 años), reconoció su crecimiento y lo cómodo que se siente jugando a su lado. “‘Leo’ Díaz viene demostrando desde el año pasado un gran nivel, es un jugador de muchas cualidades. Me siento cómodo jugando con él, (Gianfranco) Chávez o Quembol (Guadalupe). Nosotros buscamos ayudar siempre, solo él club gana con esto”, sostuvo.

Finalmente, Ignácio da Silva se refirió a su crecimiento desde que llegó a Sporting Cristal y a la relevancia que tiene su presencia dentro del plantel gracias a su gran nivel. “Creo que hice una buena competición. He venido trabajando para seguir evolucionando, aumentar mi nivel. Yo busco todos los días, con mis compañeros, evolucionar. Espero que sea un año mejor que el pasado”, puntualizó.

Ignácio da Silva tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2025. (Foto: Liga 1)





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de golear por 6-2 a ADT, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 4 de febrero desde las 4:00 p.m., se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Posteriormente, los rimenses volverán a jugar en condición de visita cuando les toque viajar a Cusco para enfrentar a Cienciano por la fecha 3. Este encuentro está pactado para el viernes 9 de febrero desde las 7:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la décima octava jornada del Clausura 2023, con triunfo del ‘Papá' por 1-0 gracias a la anotación de Danilo Carando.





