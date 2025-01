Luego de vencer 3-1 a Junior en Barranquilla en su primera presentación en tierras colombianas, Universitario de Deportes volverá a saltar a la cancha por la Serie Colombia 2025. El rival esta vez será Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales desde las 8:00 p.m. (hora peruana). Los cremas quieren mantener su invicto en el exterior de la mano de su técnico Fabián Bustos. Además, el cotejo servirá para seguir observando el desempeño de los refuerzos: Diego Churín, Paolo Reyna, César Inga, entre otros.

Luego del partido de hoy, Universitario de Deportes se alistará para sus dos últimos partidos previos al inicio de la Liga 1 2025: el próximo viernes 24 de enero en la Noche Crema, presentación del plantel para esta temporada, ante la selección de Panamá, y el amistoso internacional ante el Inter Miami de Lionel Messi el miércoles 29 de enero, ambos en el Estadio Monumental. Luego el equipo se enfocará en la competencia oficial: la Copa Libertadores y el torneo local.

Once Caldas, por su parte, presentará este sábado a su plantel 2025. En su plantel cuenta con figuras como el experimentado delantero Dayro Moreno, de 39 años, y el seleccionado boliviano Gilbert Álvarez, quien llegó en el actual mercado de pases. Sigue todos los detalles de este emocionante partido a través de la web de Depor.

Universitario venció por 3-1 a Junior en amistoso internacional. (Foto: Serie Colombia)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Once Caldas?

Colombia: 8:00 p.m.



Perú : 8:00 p.m.



: 8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.



Bolivia: 9:00 p.m.



Paraguay: 9:00 p.m.



Venezuela: 9:00 p.m.



Chile: 10:00 p.m.



Argentina: 10:00 p.m.



Brasil: 10:00 p.m.



Uruguay: 10:00 p.m.

¿Raúl Ruidíaz a Universitario?

En las últimas semanas el nombre de Raúl Ruidíaz ha sonado fuerte en Universitario de Deportes, el club de sus amores. No obstante, su llegada parece alejarse aún más cada día que pase. Tanto el jugador como el club revelaron que a mitad de la temporada pasada estuvieron a punto de reencontrarse; pero el Seattle Sounders no lo permitió para el Torneo Clausura 2024..

“Me acerqué a mitad de año, cuando era el centenario, a Raúl Ruidíaz. Estuvimos hablando con él, llegamos a un acuerdo, pero no se pudo desligar de su club. Era el momento y la necesidad de salir campeones. Llegamos a un punto en el que no podíamos alcanzar las expectativas que tenía Raúl y no las alcanzamos porque lo último que vamos a hacer es comprometer la estabilidad del club. Eso no lo vamos a hacer. No podemos volver a lo que era la ‘U’ antes, que es lo que llevó a la ‘U’ al momento que ha pasado por tantos años”, señaló Manuel Barreto, gerente deportivo, en una reciente entrevista. Ahora el atacante peruano espera que se concrete su pase para el 2025.

Universitario juega nuevamente por la Serie Colombia.



TE PUEDE INTERESAR