No quiere regresar al Perú. El objetivo es mantenerse en el extranjero con su primera aventura: Banfield. Pocos porteros extranjeros tapan en una liga tan competente como la Argentina. Es curioso que un equipo de dicho país se fije en un guardameta foráneo, por lo que la confianza que hay sobre Diego Romero es muy grande. El arquero de la Selección Peruana tiene confianza de ganarse el titularato, así como también admitió que viene creciendo con el pasar de los entrenamientos.

“Yo siento que estoy creciendo, lo estoy haciendo muy bien. La competencia es buena, es sana. Cuando llegué, me llamó Luis Advíncula y me ofreció ayuda para todo”, confesó el golero de Universitario de Deportes a L1 MAX, mostrando que ‘Bolt’ apoya al máximo para la adaptación de un nuevo integrante nacional a la Liga de Argentina, la cual no es fácil para ninguno.

“Siento que tomé la mejor decisión de venir a Banfield El club quiere hacer bien las cosas, siento que voy a crecer aquí, el fútbol es más intenso. Yo no quiero regresar al Perú, quiero mantenerme en el exterior. A Gallese [Pedro] le tengo mucho respecto, él ha sido importante para mí”, agregó.

Previamente, el futbolista contó que hasta el momento no está definido cuál será el equipo titular de Banfield y que trabaja duro para convencer al DT: “No podría decir si hay un equipo A o B, porque los trabajos nos incluyen a todos por igual. Me preparo para estar y darlo todo. Argentina es una vitrina enorme donde realmente una temporada te puede cambiar la vida totalmente, así que estoy enfocado en eso, estoy muy convencido de lo que puedo dar”, comentó al respecto.

¿Cuándo debuta Banfield de Diego Romero?

Luego de los partidos de pretemporada, el plantel de Banfield quedará listo para iniciar su camino en la Liga Profesional de Fútbol. De acuerdo al calendario establecido, el debut oficial del ‘Taladro’ será como visitante el jueves 23 de enero ante Defensa y Justicia, en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello. Se espera que Romero pueda sumar minutos en ese compromiso.

La primera fase de la liga argentina, o también llamado Torneo Apertura, constará de 15 fechas. Los equipos están distribuidos en las Zonas A y B, y Banfield se ubica en el primer grupo junto a Boca Juniors, donde juega Luis Advíncula. Ese partido es válida por la jornada 6 y se disputará el 14 de febrero. Romero podría verse las caras ante su compañero de la selección peruana.

En cuanto a la Copa, el debut de Banfield está pactado para el 11 de marzo ante Villa Mitre, de Bahía Blanca (Federal A). Este encuentro se dará entre las jornadas 9 y 10 del campeonato regular, y es posible que el técnico Ariel Broggi rote al equipo con la finalidad de sostener la regularidad de algunos jugadores. Cabe recordar que esta copa otorga al campeón un boleto directo a la Copa Libertadores 2026.





