Alianza Lima derrotó 2-0 a Juan Pablo II en un partido que resolvió con eficacia. El conjunto blanquiazul manejó el trámite y golpeó en los momentos justos para asegurar el resultado.

Eric Castillo fue la figura del encuentro al marcar los dos goles. El delantero aprovechó las ocasiones que tuvo y respondió con contundencia frente al arco, siendo clave para inclinar el partido.

Su actuación marca un contraste con lo ocurrido en febrero, cuando falló un penal ante 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores, una acción que pudo cambiar el destino del equipo en ese torneo.

Esta vez, Castillo dejó atrás ese episodio y volvió a ser determinante, tal como lo fue la temporada pasada, apareciendo cuando el equipo más lo necesitaba.

L1 MAX, eligió como la figura a Eryc Castillo tras su doblete y conversó con él al finalizar el partido.

“Contento con eso, agradecerle a Dios con la posibilidad de estar aquí. Hicimos el trabajo que veníamos planeando. Esto continúa. Gracias a Dios se dio la posibilidad de ganar y seguir en la punta”, inició diciendo

Además, dio sus impresiones tras marcar sus primeros tantos y dejó ver que no solo pasa por un buen momento de cara al gol, sino también desde la lectura del juego. “Feliz por eso, creo que por ahí la sequía se venía dando varios partidos. Un delantero vive de esto, del gol. gracias a Dios hoy se dio la posibilidad de marcar dos veces. Tratar de seguir ganando y sumar de 3 puntos”.

Asimismo, Castillo confesó que eran conscientes que sería un duelo complicado ante Juan Pablo II. “Durante la semana se habló esto, que iba a ser un partido aguerrido. Iba a ser un partido de quien bajará el ritmo podría perder. Gracias a Dios mantuvimos las ganas de anotar, se dio la posibilidad y vamos a seguir trabajando para lo que viene”.

Finalmente, Eryc Castillo hizo un análisis sobre lo que viene para Alianza Lima con la para por los amistosos de la selección peruana. “Sirve para trabajar, para seguir mecanizando movimientos, cosas que venimos planificando desde que inició en la temporada. Por ahí se va a ver un mejor Alianza y lo vamos a reflejar en la temporada”, sentenció.

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