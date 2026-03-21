Miguel Araujo pone la cara tras la derrota de Sporting Cristal: análisis y autocrítica ante Los Chankas
Miguel Araujo pone la cara tras la derrota de Sporting Cristal: análisis y autocrítica ante Los Chankas

volvió a tropezar ante El equipo celeste pagó caro un inicio flojo y, aunque reaccionó en el complemento, no le alcanzó para evitar la derrota.

El golpe no solo pasa por el resultado, sino por una sensación que empieza a repetirse: los errores en los primeros minutos. Esa desconexión inicial volvió a aparecer y terminó marcando el rumbo del encuentro, obligando al equipo a remar desde atrás una vez más.

En ese contexto, Miguel Araujo dio la cara tras el partido. El defensor, que además se hizo presente en el marcador, fue claro al momento de analizar lo sucedido y apuntó directamente a esas fallas que vienen arrastrando.

Miguel Araujo, defensa de Sporting Cristal, quien anotó un tanto este sábado, habló tras la derrota por 2-3 ante Los Chankas en Andahuaylas y reconoció que los errores tempranos terminaron marcando el rumbo del partido.

“Tuvimos desatenciones en los primeros 15-20 minutos, que nos está pasando partido a partido. Tenemos que corregir esto rápido porque sino esto no nos va a alcanzar”, dijo a L1Max.

Luego, el defensa celeste dejó un mensaje para que la hinchada tomé con mesura el resultado ante Los Chancas. “Ahora toca una para, creo que tenemos que ver los videos y trabajar porque de eso se trata, de trabajo, de no dejar pasar las falencias que hemos tenido y superarnos. Falta mucho, hay muchos partidos y esto, corrigiendo las cosas, se nos va a dar”.

Finalmente, sobre si sienten que el Apertura se les empieza a complicar, Miguel Araujo fue claro en señalar que el grupo no lo ve así y que todavía hay margen para recuperarse en la tabla. El defensor remarcó que, más allá del tropiezo, el equipo ha mostrado pasajes de buen fútbol que deben sostener durante todo el partido. “Para nada, fue una derrota que si comenzamos a jugar como el segundo tiempo se nos va a hacer más fácil porque Cristal es un equipo que tiene la pelota, que tiene más posesión que el rival donde juegue y eso lo tenemos claro pero tenemos que comenzar todos los partidos como los acabamos”. sentenció.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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