El mercado de pases ya se encuentra habilitado para fichar, y uno de los equipos que no perdió el tiempo es Alianza Lima, quien ya presentó a Gaspar Gentile como su flamante refuerzo para lo que resta de la temporada 2025. Sin embargo, la incógnita se abre por sabes en qué posición lo usará Néstor Gorosito, conociendo la polifuncionalidad que tiene por las bandas, al igual que Eryc Castillo. Por lo que todo parece indicar que ambos jugadores lucharán por convencer al estratega para tener titularidad.

Ante esto, fue el propio Castillo quien habló sobre el nuevo fichaje que llegó a La Victoria, no sin antes hablar sobre las posibilidades que tiene Alianza Lima para conseguir el título del Torneo Apertura, conociendo también otros resultados que se han dado a favor de sus rivales directos.

“Hasta que no terminen las fechas que faltan no se puede decir nada. Esto es fútbol, como te digo, las posibilidades están ahí, depende de nosotros. Solo hay que trabajar, ganar todos los partidos que están por delante. Complicado sí, pero no imposible, entonces creo que tenemos que basarnos en eso, en que posibilidades hay y aferrarnos a eso”, indicó en exclusiva para Depor.

Si bien, para el Torneo Apertura no se podrá usar a los recién llegados, para el duelo con Gremio en Copa Sudamericana y para el resto del Torneo Clausura, Gaspar Gentile ya estará habilitado para el equipo de Néstor Gorosito. Sabiendo que puede ser su competencia directa, la ‘Culebra’ tomó de buena manera la inclusión del atacante.

“Creo que el que venga va a venir a sumar. Las decisiones son del cuerpo técnico, ya saben que es lo que el equipo necesita para ese momento y como te digo, esto es una pelea sana, esto es trabajar, las decisiones las toma el entrenador y uno tiene que estar 100% para cuando el entrenador requiera de ti”, señaló.

Hablando de la relación que tiene el plantel con Gorosito, Eryc Castillo reforzó el tema motivacional que ayuda al equipo también en los traspiés. “Más que todo no solo el entrenador, su cuerpo técnico siempre están abiertos al diálogo, siempre están con esas ganas de querer mejorar. Más que todo a los jóvenes siempre les da ese plus para que crezcan y en realidad hablando personalmente conmigo la verdad muy bien, siempre está con esa motivación de que me la crea, que puedo dar más y no solo conmigo sino con todo el grupo”, mencionó.

Néstor Gorosito. (Foto: GEC)

Si bien ‘Pipo’ sigue presente en el día a día de los jugadores, debido a una sanción, que se le interpuso por problemas con los árbitros en el pasado duelo frente a Cienciano, está suspendido de dirigir en los partidos por 8 fechas, de las cuales aún restan 4 más. Esta situación también ha influido en el desempeño del equipo.

“Por ahí hay falencias, porque siempre tu comando técnico debe estar ahí motivándote, pero los que lo están suplantando, se puede decir, lo están haciendo bien. Las indicaciones se entienden bien, entonces creo que las cosas se están haciendo bien, llegará su momento en que esté y por ahí se puede dar un plus más, pero hasta ahora creo que lo estamos manejando de la mejor manera”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los ‘íntimos’ descansaron en la fecha 16 y volverán a la acción este sábado 28 de junio cuando enfrenten a Melgar en Arequipa, por la jornada 17. Ese encuentro, programado para las 7:00 p.m. en el Monumental de la UNSA, será clave para las aspiraciones de los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play.

