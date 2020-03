“Nos toca acomodarnos a la situación”, comenta Paolo Fuentes desde su departamento en Arequipa. Pese al aislamiento, el defensa de Melgar ha tratado de mantener su ritmo de vida. Despierta muy temprano, come lo que indique su plan de nutrición y está adaptando en su casa la rutina de trabajo que realiza en las canchas. No es sencillo y por eso recibe la ayuda de los mejores aliados: su familia.

“En lo personal, estoy con mi familia en el departamento, nos hemos abastecido para mantenernos aquí y estamos cumpliendo con todo lo nos han pedido. Por el lado futbolístico, sigo las indicaciones que me ha dado el preparador físico, pero aquí el espacio es más reducido, así que en la medida de lo que se pueda me adapto y mi familia me ayuda”, comentó Fuentes en entrevista a Depor.

¿Cómo empezó esta rutina familiar de ejercicios?

Paolo sabe que es importante no perder el físico ni la fuerza, pues es lo que más cuesta recuperar, por lo que no duda en pedir ayuda a sus co-entrenadoras (madre y dos hermanas) para sacar adelante su entrenamiento.

“Ellas me están ayudando con algunos temas de entrenamiento en lo que se puede. Por ejemplo, en aquellos ejercicios que impliquen hacer fuerza, me puedo exigir un poco más con el peso de ellas u otro tipo de tareas. Siempre están con la mejor predisposición para mí y se los agradezco mucho”, explicó.

Y es que, en pleno estado de cuarentena, lo mejor que se puede hacer es hallar los mejores mecanismos para poder pasarla bien, sin exponerse a salir. “Cuando pueden darme una mano, lo hacen y, de paso, tratamos de pasarla bien, dentro de todo lo malo. Lo importante es estar juntos”, concluyó.

Aún queda esperar

Al igual que Paolo Fuentes, muchos futbolistas han buscado adaptar su ritmo de trabajo al espacio en sus hogares, a fin de mantener su estado físico y no comprometer su participación, cuando se restablezca las actividades en los clubes y, en efecto, la continuidad del campeonato.

En ese sentido, el técnico de Cusco FC Carlos Ramacciotti señaló la importancia de la preparación en casa y el cuidado, no solo en lo físico sino también en la alimentación, tal y como lo aplican en su club. “Hay jugadores con tendencias a engordar, otros que reciben vitaminas para mejorar su condición física y todo eso debe ser controlado”, sostuvo para Depor.

VIDEO RECOMENDADO:

Paolo Guerrero y su mensaje para prevenir el coronavirus

Paolo Guerrero recuerda la importancia de quedarnos en casa (Video BCP)

TE PUEDE INTERESAR