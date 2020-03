Marcio Valverde es otro de los jugadores que se pronunció sobre el coronavirus en nuestro país. El jugador de Sport Huancayo acata la medida de aislamiento social pero cree que la mayoría de los ciudadanos no está acatando la cuarentena dispuesta por las autoridades.

Por esta razón lanzó un pedido, a través de sus redes sociales, para que se implante el Toque de Queda en nuestro país.

“Ya es hora del TOQUE DE QUEDA, la gente en nuestro país no tiene cerebro. Hagan viral el pedido o pónganlo en sus redes y mencionen al presidente. Sino esto se va a seguir descontrolando”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ya es hora del TOQUE DE QUEDA, la gente en nuestro país no tiene cerebro. Hagan viral el pedido o pónganlo en sus redes y mencionen al presidente @MartinVizcarraC sino esto se va a seguir descontrolando — Marcio Valverde (@marciovz) March 17, 2020

El jugador se mantiene en su vivienda junto a su esposa y sus dos pequeños hijos observando las noticias que dan cuenta de la gran cantidad de gente que aun transita por las calles y de algunas personas que hasta se burlan de las medidas decretadas por el Gobierno.

“A este paso no solo será hasta el 30 de marzo. Disculpen pero todo es culpa de nuestra sociedad que no toma conciencia. Ya los quiero ver llorando en TV y echando la culpa a los que no la tienen”, respondió a otra publicación sobre el tema.

En otro mensaje Marcio Valverde no pudo ocultar su malestar por la gente que no toma precauciones para evitar la propagación del coronavirus. “No entiendes que no tenemos q estar en las calles. Y si van a salir solo una persona por familia para hacer compras necesarias. Que no acatemos es porque son burros”, escribió en su Twitter.

