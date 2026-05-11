Tarjeta roja para José Carabalí por falta sobre Luis Urruti en el Universitario vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)
Tarjeta roja para José Carabalí por falta sobre Luis Urruti en el Universitario vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)

busca la victoria ante Universitario esta noche en el Estadio Miguel Grau y lo dejó en claro desde la primera jugada del partido. Tras un lateral en campo rosado, el conjunto chalaco salió jugando desde el fondo y, luego de un pase largo de Da Campo hacia , quien se iba solo sin marca, lo derribó. Al ser el último hombre, el árbitro Bruno Pérez no dudó en mostrarle la tarjeta roja y expulsarlo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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