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¡José Carabalí a las duchas! Tarjeta roja y Universitario se queda con 10 ante Sport Boys
¡José Carabalí a las duchas! Tarjeta roja y Universitario se queda con 10 ante Sport Boys
Universitario se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Carabalí, quien cometió una dura falta sobre Urruti cuando era el último jugador. Por ello, el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.
Tarjeta roja para José Carabalí por falta sobre Luis Urruti en el Universitario vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)
Sport Boys busca la victoria ante Universitario esta noche en el Estadio Miguel Grau y lo dejó en claro desde la primera jugada del partido. Tras un lateral en campo rosado, el conjunto chalaco salió jugando desde el fondo y, luego de un pase largo de Da Campo hacia Luis Urruti, quien se iba solo sin marca, José Carabalí lo derribó. Al ser el último hombre, el árbitro Bruno Pérez no dudó en mostrarle la tarjeta roja y expulsarlo.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.