Andy Polo es expulsado en Universitario vs. Atlético Grau. (Video: L1 MAX)
Andy Polo es expulsado en Universitario vs. Atlético Grau. (Video: L1 MAX)

se alista para iniciar la era de Héctor Cúper, pero antes debía afrontar un duelo ante . Sin embargo, apenas a los 30 minutos, Andy Polo protagonizó una acción polémica tras agredir a Alfaro Martínez, jugador del cuadro piurano. La jugada fue revisada por el árbitro principal tras el llamado del VAR y, sin dudarlo, decidió expulsar al carrilero crema, quien se perderá el primer partido de Cúper en la Liga 1.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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