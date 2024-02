El pasado jueves 1 de febrero, Santos dio a conocer que fue castigado por la FIFA con el ‘transfer ban’, una medida administrativa que le impide a los clubes fichar e inscribir nuevos jugadores por el incumplimiento de transferencias internacionales. Esta sanción se da luego de la demanda interpuesta por Fabián Bustos, actual técnico de Universitario y quien trabajó durante mazo y julio de 2022 en la institución brasileña, por la rescisión unilateral de su contrato.

Como se recuerda, el abogado Marcelo Bee Sellares constató esta información y aseguró que el ‘Peixe’ deberá abonar la suma de 1 millón 200 mil dólares por haber incumplido el contrato con el estratega argentino. Sin embargo, los directivos del equipo brasileño se pusieron en contacto con el entorno del DT para llegar a un acuerdo, algo que no ha sido tomado de la mejor manera.

Y es que tal como informa el periodista César Luis Merlo, los abogados de Fabián Bustos no pretenden cerrar ningún acuerdo y esperan que se abone la suma millonaria. Ojo, en caso la escuadra brasileña no desembolse la cifra, no podrá realizar fichajes y muchos menos inscribir nuevos jugadores en su plantel.

Es necesario mencionar que la FIFA, máximo ente rector del fútbol, ya había dictaminado en marzo del año pasado que Santos debería abonar el millonario importe al técnico argentino, pero la institución no cumplió con lo establecido hasta el día de hoy. Así pues, decidieron aplicar una sanción deportiva como la prohibición de transferencias hasta que cumplan con su deuda.

El paso de Fabián Bustos por Santos

Tras su paso por Barcelona de Ecuador, Fabián Bustos firmó con Santos en marzo del 2022 y selló un vínculo que tenía como fin en diciembre de 2023. No obstante, el DT argentino dejó el banquillo cuatro meses después, tras una serie de malos resultados en 29 cotejos: registró tan solo ocho victorias.

De esta manera, tras la derrota en octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 ante Deportivo Táchira, la directiva del ‘Peixe’ optó por despedir de manera intempestiva al entrenador. Ante ello, el entorno del estratega argentino inició el reclamo de los sueldos pendientes ante los tribunales, algo que espera recibir ante la decisión de la FIFA.

Los próximos retos de Bustos con Universitario

Luego de vencer 1-0 a Atlético Grau, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en una nueva edición del clásico. El encuentro, válido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2024, está programado para jugarse el sábado 10 de febrero en el Estadio Nacional, desde las 8:00 de la noche (hora peruana).

En la siguiente jornada, el equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá otro duro reto: se medirá ante Melgar en el Estadio Monumental de Ate. Este compromiso corresponde a la cuarta fecha del Apertura 2024 y se disputará el sábado 17 de febrero desde las 8:00 de la noche (hora peruana). La ‘U’ contará con el apoyo de su hinchada, como lo ha venido haciendo en el inicio del campeonato.





