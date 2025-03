Universitario de Deportes sumó un nuevo triunfo en el Torneo Apertura al imponerse por 2-0 ante Sport Boys en el Estadio Nacional. Con un planteamiento sólido y un rendimiento efectivo en ataque, los cremas lograron destrabar un partido que, por momentos, se presentó complicado debido a las condiciones del campo de juego. A pesar de los intentos del conjunto ‘rosado’ por resistir, los ‘cremas’ encontraron los caminos, lo que fue destacado por su entrenador Fabián Bustos quien aseguró que el triunfo en la Liga 1 fue importante para no alejarse de los primeros lugares de la tabla.

Tras la victoria de Universitario de Deportes ante Sport Boys, el entrenador Fabián Bustos destacó la importancia del resultado para su equipo, de cara a lo que se vendrá a futuro. El técnico argentino se mostró satisfecho con el desempeño de sus dirigidos, resaltando que el triunfo fue merecido y que se cumplieron los objetivos planteados para el partido.

“El equipo mereció ganar, hizo un buen partido, enfrentamos a un equipo que mejoró del año anterior, tiene buenos jugadores y maneja el balón. Ellos manejaron más la pelota en el segundo tiempo, pero en líneas generales es un triunfo justo y merecido por lo que hicieron los jugadores”, señaló Bustos en conferencia de prensa.

A su vez, también aseguró que ante Boys se pudo ver a un Universitario que fue efectivo en las oportunidades que tuvieron, sabiendo justamente que en la segunda mitad se enfrentaron a un Boys más agresivo y que, ante dicha situación, el equipo tuvo que corregir la parte táctica al momento de defender.

“Es la madurez del equipo para saber manejar situaciones y cuando es el momento crear y llevar peligro al arco rival y cuando no es el momento de no tenerla con claridad es trabajar la parte táctica para que no nos hagan daño. Es el segundo partido que mantenemos el arco en cero y eso es importante”, añadió.

Sin embargo, Bustos no dejó pasar la oportunidad para referirse a un aspecto que, según él, afectó a ambos equipos: el estado del campo de juego del Estadio Nacional. El estratega crema señaló que las condiciones del césped no fueron las ideales y que esto perjudicó el desarrollo del encuentro. Una situación que ya ha comentado en diversas ocasiones, sobretodo por tratarse de la mejora del fútbol peruano.

“Lo importante para el crecimiento del fútbol peruano el buen estado de las canchas, para los chicos se complicó hoy, no solo debemos ver esta cancha, sino otras, tratar de mejorarlas. Sé lo que pueden dar los jugadores y la motivación que tienen ellos cuando hay una buena cancha. Lo digo también por los jugadores de Boys. Creo que todos en general con una mejor cancha hubiera sido un partido más lindo”, manifestó.

A pesar de las dificultades, Universitario supo imponer su juego y conseguir los tres puntos, manteniéndose en la lucha por los primeros lugares del campeonato. Con la mira puesta en los próximos compromisos, el DT crema confía en seguir por el camino del triunfo, aunque espera que las condiciones en los estadios permitan un mejor desempeño de los futbolistas.

Universitario derrotó a Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)





¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta victoria por 2-0 ante Sport Boys, Universitario de Deportes volverá a tener actividad dentro de tres semanas cuando reciba a Sport Huancayo –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso se disputará en el Estadio Monumental de Ate, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping, WIN TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





TE PUEDE INTERESAR