Fabián Bustos. (Foto: Getty Images)
Fabián Bustos. (Foto: Getty Images)

La historia de Fabián Bustos con el fútbol peruano nos traslada al año 2024 cuando tomó las riendas de Universitario de Deportes. El director técnico argentino llegó como reemplazo de Jorge Fossati y -tras una excelente temporada- consiguió el bicampeonato para el equipo crema. Ya en 2025, el DT recibió una oferta de Olimpia de Paraguay y decidió marcharse; sin embargo, no le fue bien en tierras guaraníes porque solo duró unos meses en el cargo. La Liga 1 volvió a tentarlo para el Torneo Clausura, pero rechazó la propuesta, producto de un cariño a los cremas.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS