¿Por amor a Universitario? Fabián Bustos reveló que rechazó oferta para dirigir en Liga 1
El ex director técnico y campeón con Universitario en 2024 reveló que pudo volver al fútbol peruano en la presente temporada. Esta propuesta fue para el Torneo Clausura 2025, tras su salida de Olimpia.
La historia de Fabián Bustos con el fútbol peruano nos traslada al año 2024 cuando tomó las riendas de Universitario de Deportes. El director técnico argentino llegó como reemplazo de Jorge Fossati y -tras una excelente temporada- consiguió el bicampeonato para el equipo crema. Ya en 2025, el DT recibió una oferta de Olimpia de Paraguay y decidió marcharse; sin embargo, no le fue bien en tierras guaraníes porque solo duró unos meses en el cargo. La Liga 1 volvió a tentarlo para el Torneo Clausura, pero rechazó la propuesta, producto de un cariño a los cremas.