Universitario de Deportes no tuvo un partido sencillo ante Alianza Universidad. Por más que el 4-0 final indique lo contrario, a la ‘U’ le costó más de la cuenta resolver la propuesta de los huanuqueños para imponerse en el Estadio Monumental. Fabián Bustos, consciente de que todavía tienen mucho por corregir, analizó lo sucedido en este duelo que significó el segundo triunfo crema en la Liga 1 Te Apuesto 2025.

En primera instancia, el entrenador argentino comenzó describiendo la idea futbolística de Alianza Universidad, la misma que por momentos incomodó a los merengues. “Es la forma de jugar de ese equipo que tiene muy buen control de juego, que suman los extremos, los volantes se cierran”, explicó en conferencia de prensa.

Más allá del control del balón que tuvo Alianza Universidad en el primer tiempo, especialmente por cómo funcionaron las sociedades alrededor de Marco Lliuya, lo que a Bustos le molestó fue que Universitario no pudiera ampliar el marcador. Y es que los de Ate generaron chances claras, pero no estuvieron finos en los últimos metros.

“No estaba molesto porque tenían la pelota. Lo que no me había gustado del todo era que no estábamos finos como para justificar el resultado en el primer tiempo, porque nos tendríamos que haber ido al descanso con una diferencia de gol que nos pudiera haber dado tranquilidad”, agregó.

Universitario registra siete puntos en el Torneo Apertura 2025. (Foto: GEC)

En esa misma línea, el técnico de 55 años elogió cómo sus jugadores se repusieron en la etapa complementaria, cerrando un partido redondo para golear por 4-0. “Creo que el primer tiempo pasó por no finalizar mejor. Ya en el segundo tiempo pudimos estar mejor en esa parte, pudimos justificar y los chicos consiguieron una victoria importantísima”, acotó.

Por otro lado, Fabián Bustos le restó importancia a la discusión que tuvieron Rodrigo Ureña, Williams Riveros y Martín Pérez Guedes en el primer tiempo, en uno de los momentos más tensos del partido. Si bien el cordobés sabe que es algo que no debería repetirse, son hechos que quedan dentro del campo y que demuestra el hambre que tiene el plantel de la ‘U’ al encarar los partidos.

“Son cosas normales que pasan. En toda mi carrera, ya sea como jugador, me ha pasado. Me ha pasado como jugador que mis compañeros han tenido una discusión. Como entrenador también me ha pasado, son cosas normales. Si no tuvieran esa hambre, hoy no hubieran conseguido el récord del fútbol peruano jugando como local”, añadió.

Por último, antes de referirse a lo que podría ser el andar de Universitario en la Copa Libertadores, Fabián Bustos no quiso adelantarse y apuntó al próximo compromiso frente a Sport Boys. “Vamos a estar mejor, vamos a competir mejor en la fase de grupos, pero no estoy pensando en eso. Estoy pensando en el domingo en un Boys que viene jugando bien”, aseveró.

Universitario lleva ocho goles a favor en la Liga 1 2025. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-0 a Alianza Universidad, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Boys, por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 9 de marzo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





