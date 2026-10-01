Fabián Bustos volvió a Campo Mar y dirigió su primer entrenamiento con Universitario

Fabián Bustos ya tomó las riendas de Universitario de Deportes. El técnico argentino tuvo este jueves su primer entrenamiento al frente del plantel crema, luego de confirmarse oficialmente su regreso al club. El estratega por la tarde volvió a encontrarse con varios de los futbolistas que dirigió durante su anterior etapa en la institución.
La práctica se realizó en Campo Mar entre las 3:00 p.m. y 5:00 p.m. y contó con la presencia del comando técnico de Bustos. Antes de iniciar los trabajos, Franco Velazco, administrador de Universitario, fue el encargado de presentar al entrenador ante el plantel.
Aunque se trató de su primer contacto oficial desde su retorno, Bustos ya conoce a gran parte del grupo. El argentino estuvo al mando del equipo durante 2024 y parte de 2025, por lo que volvió a encontrarse con varios jugadores con los que ya había trabajado. Entre las caras nuevas para el estratega aparecen Lisandro Alzugaray, Caín Fara, Anderson Santamaría y Piero Quispe, entre otros.
Universitario continuará con sus entrenamientos durante los próximos días pensando en sus siguientes compromisos. El conjunto merengue se medirá ante Melgar en el Estadio Monumental, partido que marcará una nueva prueba para el equipo en esta etapa.
Bustos, además, tendrá que esperar para volver a dirigir desde el borde del campo. El entrenador argentino no podrá ocupar el banquillo crema durante sus tres primeros partidos, por lo que su debut presencial como técnico de Universitario se produciría frente a Sport Boys. Y es que, según pudo corroborar Depor con el club crema, ya pasó la fecha para apelar esa sanción y se tendrá que esperar cumpla dicha sanción.