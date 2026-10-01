Fabián Bustos ya inició su segunda etapa como entrenador de Universitario de Deportes, pero tendrá que esperar un poco más para volver a sentarse en el banco durante un partido oficial. El estratega argentino mantiene pendiente parte de la sanción de cuatro fechas que recibió en 2025 por su celebración tras el empate 1-1 frente a Alianza Lima en Matute. Por ello, no podrá dirigir desde la zona técnica en los tres primeros compromisos de su regreso al cuadro crema.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) sancionó a Bustos con cuatro partidos de suspensión por el festejo que realizó después del gol de José Rivera en aquel clásico. El entrenador se llevó las manos a las orejas mirando hacia la tribuna, acción que fue considerada como una infracción al reglamento. Además de la suspensión, recibió una multa económica.

Fabián Bustos llegó a cumplir una de esas fechas durante su primera etapa en Universitario, justamente ante Melgar, antes de dejar la institución para continuar su carrera en Olimpia de Paraguay. Por ese motivo, todavía debe cumplir las tres jornadas restantes de aquella sanción cuando vuelva a dirigir oficialmente al conjunto merengue.

De esta manera, el primer partido de Universitario con Bustos nuevamente como entrenador tendrá una particularidad: estará presente en el estadio, trabajará durante la semana con el plantel y dará las indicaciones que correspondan, pero no podrá ocupar el lugar habitual en el banquillo. La responsabilidad de comandar al equipo durante esos encuentros recaerá en Jonathan Mejía.

El integrante del comando técnico crema será quien dirija desde la zona técnica durante los próximos tres compromisos de Universitario. Es decir, estará al frente en los partidos frente a Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II College, mientras Bustos deberá seguir los encuentros desde un lugar distinto al habitual y completar así las fechas que le quedan pendientes.

Fabián Bustos tendrá su segunda etapa en Universitario. (Foto: Universitario)

Mejía forma parte del nuevo comando técnico que acompaña al argentino en este retorno a Ate. El cuerpo de trabajo está compuesto también por Edgardo Adinolfi como asistente y Marcos Conenna en la preparación física. Así, Universitario tendrá una estructura conocida para Bustos desde el primer día, pero con Mejía asumiendo temporalmente una función diferente durante estos tres partidos.

Este escenario no impedirá que Bustos trabaje normalmente durante la semana con sus futbolistas. De hecho, una de las primeras tareas del técnico será aprovechar estos días para transmitir sus ideas, recuperar la dinámica que pretende para el equipo y preparar los partidos que marcarán el inicio de esta nueva etapa. La diferencia estará en que, durante los encuentros, las indicaciones desde el área técnica estarán a cargo de Mejía.

La espera, entonces, tendrá fecha de término: después de cumplir los tres partidos que todavía tiene pendientes, Fabián Bustos quedará habilitado para volver a dirigir desde el banquillo de Universitario y lo hará contra Sport Boys en el Estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Hasta entonces, el objetivo será que el equipo mantenga el rumbo bajo las indicaciones del nuevo cuerpo técnico y que el argentino pueda acompañar desde otra zona una serie de partidos que serán importantes para su regreso a la ‘U’.

Fabián Bustos recién aparecerá en el banquillo de Universitario en el encuentro frente a Sport Boys. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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