Cuando Luis Ramos se marchó de Cusco FC tras recibir la oportunidad de jugar en el fútbol colombiano, el conjunto imperial se vio en la necesidad de buscar a otro ‘9’ para suplirlo. Con 11 goles en todo el 2024, no parecía una tarea sencilla. Sin embargo, Facundo Callejo llegó en silencio, trabajó incansablemente y con el correr de los partidos justificó con creces su incorporación, convirtiéndose en el goleador del Torneo Apertura con 14 tantos en 17 encuentros disputados.

Con un promedio goleador de un tanto cada 86 minutos, el argentino se hizo cargo del poderío ofensivo del cuadro dirigido por Miguel Rondelli y con sus goles los llevó a competir en lo más alto de la tabla de posiciones, quedándose a cinco puntos Universitario de Deportes, el equipo que se llevó el primer certamen de la temporada. Así pues, en medio de su buen presente y con el mercado de pases abierto, su nombre se ha vuelto atractivo fuera del Perú.

Según pudo conocer Depor, Cusco FC, consciente que tiene una cláusula de salida y que su contrato finaliza en diciembre de este año, ya le hizo una propuesta para adquirir su pase y extender su vínculo. Esto, además, con el objetivo de contrarrestar algunos acercamientos del fútbol argentino y boliviano; para más detalles, The Strongest sería uno de los clubes interesados en contar con sus servicios.

En una reciente entrevista con L1 Radio, Facundo Callejo habló al respecto y aclaró que eso lo ve la agencia que lo representa. “Tengo entendido que han hablado con la persona que me maneja. Estaban tratando esos temas, pero trato de estar ajeno a eso”, aseguró.

Facundo Callejo tiene contrato con Cusco FC hasta diciembre del 2025. (Foto: Liga 1)

Por otro lado, el nacido en Tandil no ocultó su satisfacción de ser colocado como una posibilidad en clubes grandes como Universitario y Sporting Cristal. Incluso, aceptó que recibe comentarios positivos y de aliento por parte de los hinchas cremas, quienes le piden que llegue a Ate luego de su buen momento en Cusco FC.

“Sin duda que motiva, no solo a mí, sino a cualquier jugador le gustaría jugar en un equipo grande de cualquier país. Es motivante. Agradezco a esos hinchas que me brindan su cariño, los de la ‘U’ me escriben más”, afirmó el futbolista de 33 años, quien llegó al Perú tras su paso por Aucas de Ecuador.

En esa misma línea, complementó que es muy satisfactorio para él recibir esas muestras de afecto, pues significa que está haciendo bien las cosas a nivel personal, algo que también se ve reflejado en la temporada de Cusco FC. “Es difícil ganarse el cariño de gente que no es de tu equipo, me escriben por privado y se alegran cuando me toca convertir”, añadió.

Así pues, si bien su futuro no está del todo claro, Callejo no se cerró ante la chance de llegar a un club grande de la Liga 1. “Para mí eso es muy gratificante, no me conocen y me brindan su cariño como si fuera uno de ello. Para mí eso está bueno, venimos haciendo las cosas bien; el día de mañana, el que sabe todo está arriba, Dios dirá”, acotó.

Facundo Callejo llegó a Cusco FC proveniente del Aucas de Ecuador. (Foto: Cusco FC)

El duelo con Alianza Lima y la lucha por el título

Cusco FC terminó tercero en el Torneo Apertura con 34 puntos y hay buenas expectativas por lo que pueda hacer el equipo en el segundo semestre de la temporada, donde buscará seguir escalando para colocarse en una posición expectante para soñar con los play-offs por el título nacional. En ese sentido, debido a que los dorados recibirán a Alianza Lima este fin de semana, Facundo Callejo se tomó el tiempo para opinar sobre dicho encuentro.

Este cruce será el puntapié inicial para los cusqueños en el Torneo Clausura, por lo que esperan ganar en casa para no dejar puntos importantes en el camino. El delantero argentino, además, habló sobre la participación de los blanquiazules a nivel internacional, donde tendrán a Gremio como el rival a vencer si quieren pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Uno está en Perú y quiere que ganen los equipos peruanos. Hoy tener Alianza ahí, a la ‘U’, a Cienciano, es importante. Si están ahí por algo es, tienen mucho mérito. Hay que seguir tomando ejemplos y ver si podemos tener más equipos de Perú en las copas internacionales”, sostuvo el goleador de la Liga 1 2025.

Callejo es ambicioso y quiere pelear por el título, por eso sabe que necesitan vencer a Alianza Lima para no perder el paso. “Deberíamos hacernos cargo de la situación en la que estamos. Uno se ilusiona con esa posibilidad. El fin de semana tenemos una posibilidad buena y no somos ajenos aso. Tenemos que ir partido a partido e ir sumando puntos importantes, teniendo en cuenta que este semestre dejamos pasar algunos”, aseveró.

Cusco FC tiene interés de renovarle a Facundo Callejo. (Foto: Liga 1)

