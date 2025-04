Cuando un equipo peruano busca una participación internacional, lo que el público espera es que puedan alcanzar un mejor rendimiento que los que se ha mostrado en los últimos años, tal como lo hizo Melgar en su campaña del 2022 en el que quedó dentro de los 4 mejores equipos de la Copa Sudamericana. Situación que no se ha podido repetir pero que Ricardo Bettocchi, administrador del equipo arequipeño espera que se pueda dar, no sin antes resaltar las trabas que tiene el fútbol peruano para que esto no progrese.

Melgar de Arequipa ha empezado el año con el pie derecho en lo que respecta el torneo nacional, viene siendo líder absoluto incluso con un partido menos que los demás equipos. Con 6 de 6 partidos ganados, aspiran al título nacional en esta nueva temporada pero por supuesto también anhelan la gloria internacional, que se les escapó de las manos en el 2022.

Ante esto Ricardo Bettocchi, administrador del club, habló con la prensa previo a su viaje a Argentina y aclaró algunas situaciones que vienen afectando tanto a su club como al fútbol peruano en general y que espera que se puedan corregir en los próximos años pues solo entorpecen el trabajo que se hace. Comenzando con el hecho de las deudas que se tiene por conceptos como el de los derechos televisivos.

“Las complicaciones económicas que nos han generado desde afuera son claras, yo no voy a entrar a detalle, creo que todo el mundo sabe perfectamente las cosas que se le deben al club y la razón por la que el club ha tomado decisiones con algunos medios de no hablar. Simplemente nos parece que si no se respeta al club, el club no va a brindar facilidades. Hay absoluto desconocimiento de las cosas que se firman”, declaró en el aeropuerto.

El tema logístico de cada partido es algo que también ha estado en boca de muchos en las últimas semanas, y es que así como la FPF exige el cumplimiento de ciertos requerimientos al momento de desplazarse a otras regiones, Bettocchi asegura que ellos mismos no verifican el estado de los escenarios deportivos y que todo ello son factores que también afectan a los equipos.

“No sé qué cosa está pasando. Fuera de las programaciones, fuera de los viajes, son un montón de cosas que nosotros tenemos que mirar que nos hacen tener más problemas de los que normalmente deberíamos tener. Nosotros debemos enfocarnos en los rivales y en la logística de los viajes. Con eso es más que suficiente, pero no podemos estar viendo canchas en las que no se puede jugar, estadios en los que no se prende la luz”, comentó.

Esta problemática es la que después influye, quieran o no, en los resultados que se consiguen también a nivel internacional y ya no solo hablando de los clubes sino de las mismas selecciones nacionales que no alcanzan un óptimo rendimiento en los Sudamericanos a los que se presentan.

“El nivel de exigencia que tenemos en la competencia es la que nos da los resultados internacionales que tenemos. Miren las selecciones, nadie habló de la selección. ¿A qué le vamos a echar la culpa? Los jugadores son los mejores que tenemos en la U-17. Tenemos un problema serio de competencia y de exigencias en los clubes de formar jugadores. Es el reflejo de todo, es el reflejo de todo", añadió.

Bien se sabe que Melgar se ha caracterizado en los últimos años en también ser un club que se enfoca mucho en el trabajo en menores, exportando recientemente a Inglaterra a un Jefferson Cáceres de 22 años formado en sus canteras. Por lo que Ricardo no dudó en también hablar sobre la organización de la Liga 3, que remplazará al Torneo de Reservas.

“¿Dónde está el torneo en la U-18? No hay ninguna información. La Liga 3 se la han entregado a la organización de lo que era la Copa Perú. ¿Cómo va a ser la exigencia para ese torneo? ¿Va a ser mejor o va a ser peor que lo que teníamos en torneo de reserva? Esas son las cosas que tenemos que hacer. Estamos en involución y las autoridades que tenemos son por las que se votan en las asambleas.“, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de golear por 4-0 a ADT en Arequipa, Melgar volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Lanús, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Dicho compromiso está programado para el miércoles 9 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





