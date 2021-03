Arequipa amaneció este jueves de fiesta. FBC Melgar, el equipo más representativo de dicho departamento, celebra 106 años de vida institucional. Por ello, Ysrael Zúñiga, uno de los máximos ídolos del ‘Dominó’, se pronunció por el aniversario del club de sus amores.

“Les deseo un feliz aniversario a todos los hinchas, dirigentes actuales y antiguos, entrenadores que trabajaron para Melgar, jugadores que pusieron su esfuerzo por el club y por supuesto a los actuales. Les deseo lo mejor y les recuerdo, sobre todo a los nuevos, que llegaron a una institución importante del país”, dijo a GOLPERU.

“Ojalá que Melgar siga compitiendo con éxito nacional e internacionalmente y que este año logre coronarse nuevamente campeón. Un abrazo grande y muchas bendiciones”, agregó.

El ‘Cachete’ recordó lo mucho que costó la obtención del segundo título (2015) en la historia de la institución rojinegra. Confesó que todo el camino se inició el 2013 con la reestructuración del club arequipeño.

“Siempre había sido un sueño ganar un título con Melgar. Por la gratitud que le tenía. Pero varias veces la situación económica del club no lo permitió. Recién en el 2013 con el ingreso de la nueva administración se pudo competir y lograr un campeonato y un sub-campeonato en 2015 y 2016. Yo me siento uno más de los que puso un granito de arena para lograrlo y me alegra ver al club compitiendo a buen nivel en el torneo local y con presencia internacional en los años posteriores y hasta ahora”, relató.

Por último, Ysrael Zúñiga reveló la importancia que representa Melgar en su vida profesional y familiar, institución a la que llegó en la temporada 99 y donde le dijo adiós al fútbol en 2018.

“Yo llegué a Melgar en 1999. Es parte importante de mi vida. Me dio el debut en primera, la posibilidad de jugar en el exterior y más allá de que pudieron existir cosas malas, me voy a quedar siempre con lo bueno que logré gracias a la institución. Mi familia y yo le estaremos eternamente agradecidos”, finalizó.





