FC Cajamarca vs. ADT EN VIVO vía Nativa con Hernán Barcos: transmisión de la ‘Tarde Cajacha’
FC Cajamarca vs. ADT se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la presentación de los dirigidos por Carlos Silvestri en la denominada ‘Tarde Cajacha’, con Hernán Barcos de titular. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Nativa TV cuenta con los derechos exclusivos de este encuentro, por lo la transmisión de este canal estará disponible en cableoperadores como Movistar TV y DIRECTV (DGO), además de sus alternativas digitales en sus cuentas de Facebook y YouTube. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! La presentación oficial de FC Cajamarca está programada para este domingo 18 de enero desde las 11:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Carlos Belmonte, mientras que el amistoso contra ADT iniciará horas más tarde.
FC Cajamarca vs. ADT se enfrentan por la 'Tarde Cajacha'. (Video: FC Cajamarca) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.