Los últimos meses no han sido los mejores para Sporting Cristal porque, sumado a perder el Torneo Apertura 2024 por diferencia de goles, también cuenta con críticas a nivel dirigencial enfocadas en Joel Raffo - presidente del club - por conflicto de intereses, situación relacionada la agencia de representantes AGREF. A propósito de esta situación, Felipe Cantuarias (ex presidente de los rimenses) habló que está interesado en volver y cómo actuaría en el caso de una posible venta.

“¿Estaría interesado en comprar Sporting Cristal? Sí. Ahora sí, puedo. Yo no podía porque tenía un cargo FIFA, pero ahora sí. Por supuesto que participaría, de hecho hay inversionistas extranjeros que también quisieran entrar a esta propuesta”, contó en entrevista con Denganche.

Innova Sports, a cargo de Joel Raffo, compró Sporting Cristal en el mes de setiembre de 2019. Sin embargo, también hubo otras personas interesadas en la venta como fue el caso de Federico Cúneo. Cantuarias (presidente en el periodo 2011-2013) no fue ajeno a esta situación y manifestó su punto de vista.

Cantuarias fue presidente de Cristal entre 2011 y 2013 (Foto: GEC).

“Conozco el caso y no se lo habían dado en primera instancia. Creo que ahí fue un grave error porque era la propuesta menos vinculada a Sporting Cristal. Es la oportunidad para Innova y Joel Raffo de demostrar que fue lo correcto, pero mientras siga el conflicto de interés, no hay forma que puedan convencer al hincha”, agregó.

A su vez, Felipe se animó a recordar algunas historias en Sporting Cristal como la llegada de Jorge Cazulo en el año 2012: “Debe haber sido el jugador con mayor inteligencia emocional que he conocido. Para campeonar necesitas líderes en el vestuario. Cuando hubo un problema reunió a los capitanes para hablar sobre los problemas que podían suceder”.

Por otro lado, respondió ante el posible regreso del ‘Piki’ a club como DT, teniendo en cuenta que en 2023 fue campeón del Torneo de Reservas: “Es un tipo de valores y principios (...) El modelo de Cristal ya no da para más. Innova quiso reinventar un modelo que estaba funcionando bien y él se dio cuenta de eso”.





¿Qué ha dicho Sporting Cristal sobre el conflicto de interés?

A través de Guillermo Montoro, representante legal del club, la institución mostró una postura sobre el tema de los conflictos de intereses que se vienen mencionando alrededor de Sporting Cristal, a raíz de que AGREF, una empresa de representación de jugadores, esté ligada a Innova Sports –aunque no de manera oficial, porque no están registradas juntas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)–. Esto surge a partir de que la mencionada agencia tiene a su cargo a varios futbolistas que hoy pertenecen al plantel cervecero, tales como Fernando Pacheco, Martín Távara, Gianfranco Chávez, Leonardo Díaz, Diego Otoya, Adrián Ugarriza –prestado en Deportivo Garcilaso–, entre otros.

Esta duda surge debido al reglamento de la FIFA que considera, entre otras cosas, prohibiciones para que se eviten conflicto de intereses entre clubes de fútbol y agencias de presentación de jugadores. De esta manera, el máximo ente rector del fútbol en el mundo pretende reforzar la integridad del sistema de traspasos y darle trasparencia a los temas financieros de las instituciones deportivas. Al respecto, Montoro aclaró que dicho “reglamento de FIFA no incide en los clubes, sino en las agencias de futbolistas”.

Joel Raffo es presidente de Sporting Cristal desde octubre del 2019 (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

De ese modo, el asesor legal de Sporting Cristal sugirió que esta norma no afecta al club, pues al día de hoy está vencido, pero así volviera activarse, no tendría efectos. “En conclusión este reglamento no nos afecta ni nos regula en absoluto, el 21 de noviembre del 2023 nos reunimos con el Head of Agents de FIFA y nos refirió lo mismo: que los clubes y jugadores no tengan incidencia en agencias de futbolistas. A la fecha este reglamento está vencido, y si volviera a activarse, no ejerce injerencia sobre el club. Reitero que en Sporting Cristal no existe conflicto de intereses”, sentenció.





