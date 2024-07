En la primera fecha del Torneo de Clausura 2024 de la Liga 1, viviremos el encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo, donde ambos equipos tienen la obligación de iniciar el certamen con el pie derecho. Este encuentro, para muchos, será significativo, ya que algunos jugadores del club trujillano jugarán contra su exequipo. Tal es el caso de Arley Rodríguez, quien, a pesar de tener un cariño hacia los blanquiazules, precisó que su foco está puesto en el conjunto ‘Poeta’.

Este sábado, el partido en el estadio Mansiche de Trujillo promete ser un espectáculo después de que César Vallejo, a través de sus redes sociales, confirmara que jugará de local contra Alianza Lima por la primera jornada del Torneo Clausura. Uno de los más entusiastas por este cotejo es Arley Rodríguez, quien habló sobre el último amistoso que tuvieron con Universitario, donde ganaron 1-0 en el Monumental.

“Uno siempre quiere ganar todo, el equipo estuvo serio, no le da miedo tener la pelota, nos comportamos a la altura, y nos teníamos que medir ante ese tipo de rivales como la ‘U’ porque son rivales directos. Demostramos que estamos para este clase de partidos”, declaró el colombiano para EntreBolas. Asimismo, el jugador, que debutó como titular con los trujillanos, habló sobre su próximo rival.

“Ojalá en el inicio del Clausura podamos sacar tres puntos. Tenemos un partido importante ante Alianza y en casa ante nuestra gente será un bonito espectáculo”, precisó Arley, quien jugará en su tercer equipo de la Liga 1 luego de comenzar su etapa con Carlos A. Mannucci. En Alianza Lima estuvo en las temporadas 2021 y 2022, donde logró el bicampeonato. Además registró ocho goles y ocho asistencias.

Sin embargo, el extremo derecho de 31 años dejó en claro que, pese a su pasado con el club victoriano, su prioridad son los ‘Poetas’, donde buscará ganarse un lugar en el once titular de Salas. “El cariño siempre va a estar, siempre me trataron bien, estoy muy agradecido. Ahora me debo a la Vallejo y ojalá podamos sumar de a tres para demostrar de qué estamos hecho”, aseveró.

Foto: Club UCV

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. César Vallejo?

Alianza Lima vs. César Vallejo se disputará el sábado 13 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 3:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m. y en España a las 10:30 de la noche.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. César Vallejo?

Alianza Lima vs. César Vallejo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR