Una de las revelaciones de esta temporada 2024 de Liga 1 es, sin duda, Luis Ramos. El delantero de Cusco FC lleva anotados 9 goles en 31 partidos con Cusco FC y llamó la atención de Jorge Fossati, quien -ante la lesión de Gianluca Lapadula- lo convocó para los partidos frente a Uruguay y Brasil, por la última fecha doble de Eliminatorias 2026. El futbolista de 24 años, nacido en la ciudad de Trujillo, sumó sus primeros minutos con la Bicolor en estos encuentros y buscará seguir ganándose un espacio en las próximas convocatorias del ‘Nono’.

Tras tener su primera experiencia con la Selección Peruana, Depor pudo conocer que el entorno del delantero lo acercó a un club de la Premier League de Rusia (Primera División), por lo que podría dejar la Liga 1 para el 2025. Recordemos que Luis Ramos renovó hace poco su contrato con Cusco FC hasta diciembre de 2026, por lo que el club interesado en contar con los servicios del futbolista tendrá llegar a un acuerdo económico con el conjunto imperial.

Es importante destacar que, a principios de agosto, este diario también informó que Luis Ramos fue de interés de un grande de Argentina: San Lorenzo de Almagro, que le propuso una oferta por dos años. Sin embargo, el club cusqueño no habría aceptado, y esta transferencia no se concretó. No obstante, el hecho de estar ahora en la ‘Bicolor’ genera que tenga una mayor visibilidad, abriendo opciones en otras ligas de igual o mayor relevancia en el fútbol.

Números de Luis Ramos en 2024

TORNEO PARTIDOS GOLES MINUTOS Torneo Apertura 17 3 417′ Torneo Clausura 14 6 882′ TOTAL 31 9 1,299′

¿Qué dijo Luis Ramos tras debutar con la Selección Peruana?

Luis Ramos tuvo minutos en el triunfo frente a Uruguay también en la goleada que recibió Perú ante Brasil. En su arribo a suelo nacional, tras el duelo frente al ‘Scratch’, el atacante se mostró apenado por el resultado, sin embargo, confía en que el equipo logrará levantarse de este difícil momento en la fecha doble de noviembre. “Es complicado (por el 4-0) pero hay que tratar de levantarnos con trabajo”, puntualizó. “El profe (Jorge Fossati), también esta dolido (por el resultado) igual que todos los jugadores. A todo el Perú nos duele, creo”, manifestó.

“Ha sido un partido difícil, fue bonita la experiencia, hay que levantar cabeza contra Chile y Argentina”, agregó. Asimismo, le consultaron por cómo se encuentra físicamente. “Me he sentido bien física y mentalmente. Me queda seguir trabajando para poder estar en la lista de noviembre”. Luego, le consultaron por la decisión del charrúa de no colocarlo desde el arranque. “Se respeta las decisiones del ‘profe’, a nosotros nos queda trabajar”, precisó.





¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati recibirá a Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.





