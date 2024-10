En un partido donde el esquema de Guillermo Farré (ver aquí) fue uno de los puntos más fuertes, Sporting Cristal superó 2-1 a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Si bien es cierto que, sobre el final, las cremas reaccionaron e incluso encontraron el descuento mediante el ‘Tunche’ Rivera, los tres puntos se quedaron en La Florida. Tras finalizar el choque, Jean Ferrari, administrador de los merengues, habló en zona mixta sobre el resultado y los próximos rivales a los que tendrán que enfrentarse, indicando que el duelo en el Monumental contra Cienciano será clave. También resaltó las falencias del equipo de Fabián Bustos.

“Tenemos que pasar la página rápido, porque el día domingo tenemos un partido crucial. Sabiendo que de ganarlo, vamos a estar aún más cerca del objetivo. Vamos a reencontramos con la gente, con nuestra hinchada, en nuestra casa; en una cancha en perfectas condiciones. Hoy la cancha (en el Estadio Nacional) estaba muy dura, no está en perfectas condiciones”, resaltó Ferrari ante la prensa.

Asimismo, indicó que el rival les complicó en el campo, por lo que no lograron mostrar su efectividad. “Es un partido que me pareció estuvo muy trabado, peleando, independiente que la efectividad fue de parte de ellos, creo que en líneas generales, no tuvimos un buen partido. Pero bueno, hay que pensar y darle vuelta a la página, que será este domingo”, dijo Jean Ferrari.

Pese a la derrota, la ‘U’ sigue en el primer lugar del Torneo Clausura, compartido con Alianza Lima (ambos con 33 puntos). En el acumulado, las cosas no cambiaron mucho, ya que continúa como líder con 73 unidades, cinco más que los rímenses, algo que el administrador resaltó. “Estamos punteros, con una buena diferencia de goles, así que enfocados de lo que va ser el partido contra Cienciano el domingo; nuestro partido clave para estar más cerca del objetivo”.

“Esto va ser hasta la última fecha. Hemos hecho todos los méritos para poder estar; esto no es merecimientos, sino de quien hace los goles y ganan los partidos. Es por eso, que el día domingo es un partido que tenemos que ganar”, manifestó. Asimismo, al ser consultado sobre el arbitraje de Bruno Pérez, Ferrari sostuvo. “Nosotros lo estamos dando rápido la vuelta a la página. Y pensar en el arbitraje... nos quedan dos fechas. Y en esas dos fechas, vamos a seguir manteniendo la diferencia de goles que tenemos ganar para estar más cerca del objetivo”.

Por otro lado, el también abogado se refirió a la derrota y lo necesario que será levantar cabeza ante su próximo rival. “Es la segunda derrota que tenemos en el Clausura y acá a nadie nos gusta perder, a nadie. Es normal ver a la gente fastidiada, molesta por la derrota. Pero bueno, hay que darle la vuelta a la página el domingo, porque el domingo tenemos un gran final y estamos en nuestra casa, con nuestra gente, con una linda cancha. Tenemos que sacarnos rápido encima este mal resultado porque estamos cerca del objetivo”, precisó.

Como último partido, los merengues visitarán a Los Chankas, donde el administrador se refirió al escenario en el que jugarán. “Yo calculo que Los Chankas, ya debió sacar sus garantías y hay plazos, así que yo calculo que deben tener el tema de sus garantías”, puntualizó. “Tenemos ya una revancha el domingo contra un rival que seguramente vendrá incentivado, motivado, más allá de que Cienciano ya no tenga ninguna posibilidad o en todo caso haya asegurado (Copa) Sudamericana. Hay cosas que siempre escapan de las manos, pero bueno, como futbolista yo lo viví y es algo que pasa. Si es para ganar no está mal, el tema es cuando están los incentivos o pagos para perder y ahí hay algunos que son especialistas”, afirmó en declaraciones post partido.

Jean Ferrari sobre la derrota contra Sporting Cristal. (Vídeo: Gianina González).





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

El próximo partido de Universitario de Deportes será frente a Cienciano en el Estadio Monumental de Ate, por la Jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo se jugará el domingo 27 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Los cremas buscan quedarse con el primer lugar del Torneo Clausura para proclamarse campeones de la Liga 1 sin necesidad de jugar los play-offs. Tras el partido contra los cusqueños en casa, el cuadro dirigido por Fabián Bustos tendrá que enfrentar a Los Chankas en Andahuaylas, en un partido programado para el miércoles 30, cuyo horario aún está por definirse.