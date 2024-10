El último miércoles, Los Chankas, a través de un comunicado, solicitaron que desean cambiar la fecha del encuentro contra Universitario de Deportes luego de quedar varados en la ciudad de Piura, llegando con el tiempo justo a Andahuaylas para fecha 17 del Torneo Clausura. Esto los pondría en desventaja, ya que no tendrían los días adecuados para descansar y entrenar. Ante esto, muchos se cuestionaron si el cambio era posible, dado que el enfrentamiento está programado para este fin de semana. Es así que, Depor pudo conocer que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya dio su respuesta y se la comunicó a los clubes que juegan el domingo: todo sigue con normalidad, y la pelota rodará tanto en Apurímac, Matute (Alianza Lima vs. Cusco FC ) como en Arequipa (Melgar vs. Deportivo Garcilaso).

La FPF emitió su postura y anunció que cambiará la programación de los partidos en Andahuaylas y Matute para este domingo. Además, destacó que los equipos ya están al tanto de esta decisión, conforme al reglamento de la Liga 1. Por último, indicaron que una de las razones por las cuales no se puede realizar esta modificación es que afectaría las programaciones de la Selección Peruana, que se enfrenta a Chile y Argentina en noviembre por las Eliminatorias 2026.

Desde la tienda andahuaylina resaltaron que uno de los motivos de la solicitud del cambio es que hubo una “descoordinación” con una secadora, lo que dificultó el retorno a la ciudad de Lima luego de su presentación ante Alianza Atlético en la ciudad de Piura (derrota 1-0 en condición de visitante). El club precisó también que el equipo —incluyendo al comando técnico, utileros, asistentes, etc.— no está completo y que se encuentran agotados por los diferentes cambios de horarios de la cromatografía.

Es importante mencionar que, previamente, Depor informó también que Alianza Lima -tras el pedido de ‘Los Guerros’- no ve con malos ojos que estos partidos se puedan jugar el martes o miércoles de la semana siguiente. No obstante, según pudo conocer este diario, la organización no considera que no hay motivo de fuerza mayor y la programación se mantiene a la fecha.

Por otro lado, el miércoles, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) emitió la programación con todos los árbitros. Micke Palomino será el juez principal, asistido por Coty Carrera, Jeidels Flores y Jordi Espinoza en el VAR para el partido en Andahuaylas, mientras que Fernando Legario será el árbitro en La Victoria, acompañado por Stephen Atoche, Alex Valdiviezo y Alejandro Villanueva en el videoarbitraje.

Por último, es relevante señalar que los cremas y blanquiazules lucharán este domingo por el trofeo del Torneo Clausura, tras llegar igualados con 36 puntos a la última fecha. Ambos clubes cuentan con las mismas oportunidades de conquistar el segundo campeonato corto del año; sin embargo, la ‘U’ se encuentran en una posición ligeramente más favorable, gracias a su mejor diferencia de goles en la tabla en relación con su eterno rival (+6).





¿Qué dijo Los Chankas en su comunicado?

A pocos días del importante encuentro entre Universitario de Deportes y Los Chankas, que definirá el Torneo Clausura, el conjunto de Apurímac -a través de un comunicado- informó que gran parte de su delegación se quedó varada en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. “Nuestro primer equipo y parte del comando técnico se vieron obligados a quedarse en el aeropuerto de la ciudad de Piura. Esta descoordinación de la empresa LATAM PERÚ, la cual es ajena a nuestra voluntad, afecta directamente a nuestro plantel porque impidió que retornen a Lima y aborden su vuelo hacia Ayacucho y posteriormente a Andahuaylas”.

Los Chankas añade que “el martes 29 de octubre solo se le permitió el retorno desde Piura a Lima a 4 integrantes del comando técnico, quedándose reprogramados 23 integrantes entre jugadores, utilero, fisioterapeuta, asistente y el técnico del plantel. Hoy miércoles 30 de octubre, nuestros 23 integrantes estuvieron despiertos desde las 5am en el aeropuerto de Piura, aterrizando en el Aeropuerto Jorge Chávez”.

“A solo unos días de un partido importante como el de este domingo 03 de noviembre frente al Club Universitario, esta extraña situación nos perjudica ampliamente, ya que llegaríamos a nuestro destino con dos días de demora y nos afecta en el entrenamiento y la planificación del plantel”, se puede leer.

Ante esto, Los Chankas pidió a la organización de la Liga 1 que que modifique la fecha del compromiso frente la ‘U’. “Considerando la importancia del partido y la necesidad de garantizar un encuentro justo y competitivo, solicitamos respetuosamente a la Federación Peruana de Fútbol la reprogramación del partido ante Universitario para una fecha posterior. Nuestro equipo está conformado por profesionales de alto rendimiento y no merece este tipo de maltratos físico y psicológico, que lo único que hace es dañar la imagen del balompié peruano”, concluye.

Comunicado de Los Chankas. (Imagen: Instagram)





