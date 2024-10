Este domingo, el Estadio Alejandro Villanueva será el escenario de uno de los partidos más esperados: Alianza Lima y Cusco FC se enfrentarán en la última fecha del Torneo Clausura. Los íntimos llegan con la esperanza de alzarse como campeones del segundo semestre, pero para cumplir ese sueño no solo deberán vencer en casa, sino también esperar que Universitario de Deportes no logre ganar ante Los Chankas en Andahuaylas. A pesar de que el equipo dorado ya aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana, ha dejado claro que no facilitará el camino a los blanquiazules. Con su plantilla titular lista para la batalla, el equipo de Miguel Rondelli llega a Matute con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera y despejar cualquier especulación.

En esa línea, Iván Colman, volante argentino de Cusco FC, conversó con Radio Ovación sobre el partido en La Victoria, expresando su compromiso y la convicción del equipo en obtener un buen resultado en la cancha de Alianza Lima. Colman enfatizó que, a pesar de las recientes derrotas y los rumores, su equipo no está dispuesto a ceder terreno.

El volante fue claro al desmentir las especulaciones que apuntan a una posible alineación alternativa de Cusco FC en Matute: “Son rumores, nosotros vamos a ir con lo mejor que tenemos, la reserva ni entrena en este momento”, afirmó, dejando en claro que la institución cusqueña no tomará a la ligera el duelo.

A pesar de haber sufrido dos derrotas seguidas tras una racha de 12 partidos invictos, Colman destacó el ánimo del equipo: “Un poco golpeados, venimos de dos derrotas seguidas, teníamos 12 partidos invictos, siempre estuvimos arriba, pero estas cosas pueden pasar, es fútbol. Toca levantarse rápido y el domingo hay una gran chance”, comentó.

La receta cusqueña para vencer a Alianza Lima





Cusco FC entiende que enfrentarse a Alianza Lima en su casa será un reto exigente. Colman explicó lo que su equipo necesita para triunfar: “Sabemos de lo que se juegan ellos, será un partido complicado pero nosotros con nuestras armas y tratando de hacer las cosas bien, corrigiendo los errores que tuvimos en los últimos partidos. Sabemos que debemos hacer un partido perfecto para sacar los tres puntos y creo que lo podemos hacer, por lo que será un lindo encuentro”.

Con miras a esta ‘batalla’ en Matute, Colman detalló cuál será la clave de Cusco FC para detener a los íntimos y sus principales amenazas: “Debemos ser un equipo compacto, no debemos dejar crecer como equipo ni a sus individualidades, debemos hacer un partido correcto para poder sacarlo adelante”.





La renovación de Colman y sus aspiraciones personales





Además de la importancia del duelo ante Alianza Lima, Colman también compartió su alegría por su reciente renovación con Cusco FC por tres temporadas, un logro que considera fruto del esfuerzo y el apoyo de sus compañeros y cuerpo técnico. “Muy contento por el esfuerzo de la directiva, agradecido con el club, con el cuerpo técnico y mis compañeros que me ayudaron a lograr este objetivo que me había puesto a principios de año y muy contento por ello”, expresó el argentino.

Colman no oculta sus ambiciones en el fútbol peruano, y mencionó a algunos de los clubes que más le gustan en la liga. “Me gusta mucho la ‘U’, su solidez defensiva, cómo ataca directo, tiene mucha jerarquía. Alianza también me gusta, me gusta Melgar, Cristal, son equipos con muy buenos jugadores y que tienen mucha gente. Como jugador uno siempre quiere aspirar a cosas y equipos grandes”, confesó.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco FC?





Alianza Lima recibirá a Cusco FC el domingo 3 de noviembre en Matute desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.





¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Cusco FC?





Alianza Lima vs. Cusco FC será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

