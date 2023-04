Sin duda, Deportivo Garcilaso tuvo un inicio de temporada soñado en la Liga 1: ganó sus cuatro primeros duelos y alcanzó el primer lugar del Torneo Apertura. Pero el cuadro imperial no solo destacaba por lo que hacía en el terreno de juego, sino también por el marco de público que asistía (y asiste) fecha a fecha (alcanzaron 48 187 espectadores, hasta la fecha 10). Sin embargo, en las últimas jornadas, el equipo de Roberto Tristán perdió la brújula y en las últimas horas la directiva decidió culminar su proceso. ¿Quién tomará las riendas? Jorge Célico.

Y es que el estratega peruano no pudo sostener el ritmo y recuperar la manija del equipo en sus últimas seis jornadas. Por ejemplo, el ‘Pedacito de Cielo’ perdió con Sport Boys, Mannucci, César Vallejo y empató con Sporting Cristal, la ‘U’ y UTC. Con todo este escenario, perdió fuerza en la tabla de posiciones y ahora se encuentra en el séptimo lugar, con 15 unidades.

Entonces, la directiva de Deportivo Garcilaso se puso en contacto con Jorge Célico y, de manera inmediata, llegaron a un acuerdo para que el experimentado estratega se ponga el buzo del combinado imperial para lo que resta del Torneo Apertura y, por supuesto, para la segunda parte del año.

Cabe destacar que el DT llega procedente de Barcelona SC de Guayaquil, aunque también posee como experiencia el haber dirigido a la Selección de Ecuador Sub 20, Sub 23 y la mayor -de manera interina-, teniendo como máximo logro el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Polonia, en 2019 (logró, a su vez, el título en el Sudamericano de la categoría). Sí, una gran hoja de vida.

Ojo a un detalle, si bien el estratega argentino posee una amplia trayectoria, esta será la primera vez que dirija fuera de Ecuador (sin contar su proceso de interino en Huracán de Argentina: dirigió un partido), por lo que se planteó un desafío importante con Deportivo Garcilaso, el mismo que intentará cumplir para quedar en la historia de la institución.

El debut del ‘profe’ Jorge Célico se daría ante Cusco FC, este domingo. Será un partidazo, ya que el rival de Deportivo Garcilaso se ubica en el tercer lugar del certamen y alcanzó 20 puntos. Por ahora, el líder es Alianza Lima, con 24 unidades y en el segundo lugar se encuentra Universitario de Deportes, con 22.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.