La gira europea del comando técnico de la Selección Peruana continúa, siendo Dinamarca el reciente destino visitado por Juan Reynoso, quien decidió reunirse con Oliver Sonne, lateral derecho de 22 años, con ascendencia peruana, quien podría entrar en el universo del ‘Ajedrecista’ de cara a los próximos duelos del combinado nacional.

“El comando técnico de ‘La Bicolor’, liderado por Juan Reynoso, visitó a Oliver Sonne, futbolista danés con ascendencia peruana, que milita en el Silkeborg IF de la primera división de fútbol de Dinamarca”, sostuvo el mensaje que acompañó la postal de la reunión entre el DT y el futbolista.

Ojo a un detalle, si bien no se confirma que Oliver Sonne vaya a ser convocado a los próximos encuentros de la Selección Peruana, la reunión con el entorno del futbolista fue fructífera, por lo que no se descarta que la comunicación se siga manteniendo y podamos verlo defendiendo la bicolor en un futuro no muy lejano.

“Oliver Sonne forma parte del proceso de captación de jugadores que desarrolla la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con su área de scouting. El profesor Reynoso se mostró satisfecho después de conocer el entorno humano que rodea al jugador”, agregó la publicación.

La postura de Sonne sobre jugar por la Selección Peruana

El lateral derecho danés, con ascendencia peruana, sabe que siempre será un gran reto el defender a un combinado nacional. Por ello, considera que el interés de la Selección Peruana debe ser tomado con la seriedad debida, ya que podría ser un gran paso adelante en su carrera profesional.

“Ha surgido una oportunidad con la Selección Peruana que no se ha dado aquí, en Dinamarca. Así que, obviamente, quiero aprovecharla. Voy a tomar la responsabilidad”, indicó el futbolista de Silkeborg de Dinamarca, en una entrevista brindada a Discovery+





