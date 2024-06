Sporting Cristal confirmó que el técnico Enderson Moreira no continuará al mando del equipo. El propio presidente del club, Joel Raffo, anunció la decisión que se tomó sobre la salida del entrenador de La Florida y minutos después se difundió la noticia por las redes sociales. La eliminación prematura de la Copa Libertadores ante Always Ready, que fue un golpe en lo deportivo y económico para los rimenses, así como perder la oportunidad obtener el Torneo Apertura -que terminó ganando Universitario por un gol de diferencia-, fueron determinantes para que el entrenador no continúe para lo que resta del año.

Enderson Moreira dirigió un total de 19 partidos oficiales con Sporting Cristal, entre Liga 1 y Copa Libertadores, dejando un balance de 14 triunfos, un empate y cuatro derrotas. Bajo su dirección, los celestes quedaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura con 40 puntos, quedando por debajo de Unversitario de Deportes por solo un gol de diferencia. Además, la eliminación de la Copa Libertadores ante Always Ready , recibiendo una goleada de 6-1 en Bolivia, terminó pesando para que el club lo retire del cargo.

Eliminación de la Copa

Tras un buen inicio en el Torneo Apertura, la primera prueba de fuego para Enderson Moreira fue la Copa Libertadores. Con Always Ready como rival en la etapa previa, los rimenses tenían el objetivo de avanzar hasta la fase de grupos del torneo y fallaron. A casi cuatro mil metros de altura, sumado a un mal planteamiento del técnico brasileño, el cuadro de La Florida cayó goleado 6-1 en el duelo en el duelo de ida. Ya en la vuelta que se jugó en el Estadio Nacional, los celestes tampoco tuvieron un gran partido y, aunque ganaron 3-1, el resultado no alcanzó para por avanzar de ronda.

Sporting Cristal cayó goleado ante Always Ready por la Copa Libertadores. (Foto: AFP)

A diferencia de lo que pasó en el 2023 con Tiago Nunes, donde Sporting Cristal alcanzó la fase de grupos de la Copa Libertadores, no llegar a esa etapa le costó caro a Enderson Moreira. El conjunto rimense dejó de percibir la suma de tres millones de dólares que otorga la Conmebol como premio, lo que generó un impacto significativo en las arcas del club para la planificación a futuro.

El 4-1 en Ate y perder el Apertura

Ya fuera de la Copa Libertadores, Sporting Cristal tenía un objetivo claro: ganar el Torneo Apertura. Enderson Moreira debía redimirse ante los hinchas y alcanzar el primer campeonato del año en la Liga 1, pero se desinfló sobre el final. Los celestes tuvieron varias oportunidad para ampliar su ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones, pero nunca pudieron dar ese paso. Las derrotas ante Melgar en Lima y César Vallejo en Trujillo le dieron vida a Universitario para continuar peleando en la recta final hasta su enfrentamiento en la antepenúltima jornada.

En el duelo que se jugó en el Monumental, Sporting Cristal cayó goleado 4-1 ante los cremas y perdió la punta del campeonato, haciendo tambalear el puesto de Enderson Moreira. Los cerveceros llegaron a la última fecha igualados en puntos con Universitario, pero tenían una mejor diferencia de goles que le daba ventaja para llevarse el torneo. Sin embargo, con la goleada 4-0 de los de Ate y el 1-0 de los celeste en Cajabamba, no les alcanzó y por un gol no se quedaron con trofeo del Apertura.

Sporting Cristal perdió 4-1 ante Universitario en el Monumental. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

No potenció a los jugadores

Otro punto que Enderson Moreira no terminó de conseguir en Sporting Cristal es que no sacó el mejor rendimiento de sus futbolistas . Varios de los jugadores que tuvieron una gran temporada en 2023, no pudieron sostener su nivel y se les vio muy irregulares durante este primer semestre. El técnico brasileño no fue capaz de que su equipo mantenga un rendimiento regular en todas sus líneas, ni encontró respuestas en algunos elementos en el banco de los suplentes.

Además, el técnico brasileño dejó una gran deuda en la zona defensiva. Pese a que Sporting Cristal terminó siendo el equipo más goleador del Torneo Apertura con 44 tantos en 17 partidos jugados, recibió 20 goles y solo pudo mantener su valla invicta en cinco oportunidades. Todo esto sin contar los siete tantos en contra en los dos encuentros ante Always Ready por Copa Libertadores. Enderson Moreira nunca pudo solucionar el problema en la retaguardia y que le costó varios partidos clave durante su etapa en el club de La Florida.





