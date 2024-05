Aunque ya pasó unos días desde que Sporting Cristal dejó escapar la opción de ganar el Torneo Apertura (por no marcar más de un gol en Cajabamba), la herida aún sigue abierta. La forma cómo perdió el campeonato por un gol de diferencia, teniendo un calendario más accesible que sus rivales directos y peleando un solo frente (tras la temprana eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores) da qué pensar sobre la planificación que hizo la institución celeste a inicios de año. La dirigencia, presidida por Joel Raffo, tomó decisiones con respecto a la conformación del equipo que a larga pesaron. En ese sentido, en Depor hicimos un balance de los refuerzos rimenses, la banca de suplentes y el resto del plantel.

¿Cómo rindieron los refuerzos en Sporting Cristal?

Para esta temporada, Cristal solo fichó cuatro jugadores: tres internacionales y uno nacional. El argentino Santiago González, el uruguayo Martín Cauteruccio, el brasileño Gustavo Cazonatti, y Quembol Guadalupe. Los tres primeros rindieron y fueron claves para que Cristal llegue a la última fecha con opciones de ganar el Apertura. ‘Caute’ comenzó de la mejor forma, marcando dobletes y ‘hat-tricks’ fecha tras fecha, a tal punto de llegar a ser el máximo goleador del presente año en el mundo, por encima de Haaland y Mbappé.

Sin embargo, un problema hepático le cortó el ritmo: estuvo ausente poco más de un mes; y cuando regresó, le costó volver y dejó de tener esa cuota goleadora que sorprendió a todos a inicio de año. Para fortuna de Cristal, en el momento que más adolecían la falta de ‘Caute’, se destapó Santiago González. El ‘Santi’ fue el refuerzo más regular de los celestes, anotando goles y repartiendo asistencias, siendo un peligro por la banda y asociándose muy bien con Joao Grimaldo. Más atrás, sin muchas luces, pero siempre atento a la marca, estuvo Gustavo Cazonatti, quien se encargó de recuperar balones y poner la pierna fuerte en la mitad.

Los números de los refuerzos este año Partidos Minutos Goles Asistencias Martin Cauteruccio 14 1068′ 20 - Santiago González 19 1641′ 7 9 Gustavo Cazonatti 17 1440′ 1 3 Quembol Guadalupe - - - -

El brasileño fue sólido en el medio y hasta se atrevió a pisar el área, marcó un gol y también registró asistencias. Los tres refuerzos rimenses estuvieron a la altura de lo esperado por los hinchas. No obstante, no todo fue acertado para la dirigencia celeste en cuanto a fichajes: la contratación de Quembol Guadalupe generó muchas preguntas, pues llegaba como jugador libre proveniente de la filial del Orlando City. El sobrino del ‘Cuto’ debió ser una variante en defensa por sus condiciones físicas, pero estuvo lesionado los tres primeros meses y luego salió en lista en tres partidos sin llegar a sumar minutos.

Cauteruccio terminó siendo el goleador del Apertura, con 16 tantos.

Sporting Cristal tiene un equipo corto

Si bien Cristal tuvo un ‘11′ que salía de memoria en este Apertura, terminó padeciendo por su plantel corto y falto de experiencia. Las bajas de Cauteruccio y de Yotún, en esta recta final, pesaron y mucho, sobre todo porque los celestes contaron con jóvenes para afrontar situaciones determinantes, como ante Comerciantes Unidos en Cajabamba. Tener el plantel más joven de la Liga 1, cuyo promedio es de 24.1 años, pasó factura. Tener a promesas como Ian Wisdom o Maxloren Castro le dio frescura al equipo en ciertos pasajes del torneo; no obstante, la ausencia de jerarquía fue determinante, terminaron lamentando la ausencia de otro ‘9′ letal en lugar de ‘Caute’. En el banquillo solo tuvieron a Irven Ávila y Diego Otoya.

Esto, sumado al bajo nivel de los otros jugadores ya consagrados y experimentados que estuvieron en la banca como Alejandro Hohberg, Fernando Pacheco e Irven Ávila, no marcó la diferencia. En esa misma línea, que Jhilmar Lora o Martín Távara, dos titulares que estuvieron muy por debajo del nivel esperado, no tuvieran competencia en sus puestos tampoco los hizo exigirse. Para el ‘15′, estaba Franco Medina, que cuando Moreira lo usó no estuvo a la altura; y para el ‘25′, Jesús Pretell, Jostin Alarcón y hasta Adrián Ascues tampoco sobresalieron.

Números de algunos experimentados en banca Partidos Minutos Goles Asistencias Alejandro Hohberg 12 62′ - 1 Irven Ávila 19 571′ 2 2 Fernando Pacheco 7 61′ - -

El rendimiento del arquero

En la recta final del campeonato, Renato Solís tuvo un bajón considerable; dejó de mostrar esa seguridad a la que nos tiene acostumbrados y cometió errores como consecuencia de eso. El ‘1′ fue señalado por muchos como principal responsable por la estrepitosa goleada 4-1 ante Universitario. Luego, no pudo reponerse y sufrió previo a la última fecha una lesión que lo marginó del duelo ante Comerciantes Unidos. La baja del guardameta titular le dio opción a que Diego Enríquez se mostrara en la última jornada.

Enríquez solo tuvo una atajada en Cajabamba en los descuentos del partido y respondió con buenos reflejos un remate. Ante la lesión de Solís y el tiempo de recuperación que tendrá (no se ha hecho público), la opción de que siga tapando el exarquero de Binacional para el Clausura es una posibilidad. La otra es Alejandro Duarte, quien regresará a Cristal tras su préstamo al Alajuelense de Costa Rica, donde no llegó a sumar minutos. Dependerá del técnico, pero la posibilidad de contratar a otro arquero parece remota.

Números del arco rimense Partidos Goles encajados Portería en cero Renato Solís 18 27 4 Diego Enríquez 1 - 1





