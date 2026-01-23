El pasado jueves, tres jugadores de Alianza Lima fueron acusados de violencia sexual: Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña. Este hecho se dio en Montevideo -en medio de la pretemporada-, pero fue denunciado en Argentina. En medio de las investigaciones del caso, desde el club decidieron separar indefinidamente a los jugadores y, en horas de la noche, Franco Navarro (director deportivo) explicó también la situación de los implicados, sumado a las razones de la institución.

“El domingo fue un día donde terminamos de jugar muy tarde con Colo Colo, después de tres partidos donde vimos que el equipo cubre las expectativas que todos esperamos. A las 5 de la mañana salimos al aeropuerto y todo estaba normal. Hoy (jueves) por la mañana rumbo al entrenamiento aparecen estas noticias que nos deja en una situación triste, difícil de explicar”, indicó en diálogo con RPP.

Navarro comenzó a explicar cómo se enteraron de la situación y cuál fue la reacción a nivel interno. En conjunto con Pablo Guede y algunos directivos tomaron la decisión de separar a los jugadores de la institución de manera temporal, apartándolos así de los entrenamientos.

“Nos reunimos con Pablo Guede, el área deportiva y el área legal. Se tomó la decisión de separar indefinidamente a estos jugadores. La investigación (sobre denuncia de abuso) sigue su curso, pero ingresaron mujeres a la concentración, algo que lamentamos. Dijimos que este año no íbamos a permitir ningún acto de indisciplina”, remarcó.

Alianza Lima separó de manera indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco del plantel, tras la denuncia presentada en Argentina. (Foto: Alianza Lima)

El director deportivo de la institución descartó una posibilidad de salida de Pablo Guede por esta situación y también reafirmó su compromiso con la toma de decisiones en el club, producto del cargo que asumió desde inicios del año 2025 y la búsqueda de objetivos planteados para este ciclo.

“Hemos hablado toda la mañana y por la tarde. A uno le parte alma, porque quiere lo mejor, quiere que triunfen, pero son situaciones difíciles, pero lo que involucra a todo el equipo deportivo y no nos hace bien, tenemos que erradicarlo. Dijimos al iniciar el año que no íbamos a soportar ningún tipo de falta”, manifestó.

Por último, dejó claro que la sanción impuesta por Alianza Lima hacia los jugadores es por la indisciplina cometida y no por la denuncia: “Lo que está confirmado es que ingresaron, esa es la indisciplina. Eso es lo más importante. No vamos a entrar en detalle”, dijo.

Zambrano, Pela y Trauco son los aliancistas denunciados. (Fotos: Alianza)

¿Por qué se cambió el horario del partido?

Franco Navarro también se pronunció sobre el cambio de horario del Alianza Lima vs. Inter Miami, en el marco de la Noche Blanquiazul 2026. El director deportivo señaló que esta decisión es de la productora e influye el próximo partido que tendrán por disputar en el inicio de la Liga 1 ante Sport Huancayo, el viernes 30 de enero.

“Los organizadores modificaron el horario, a nosotros no nos afecta, nos viene bien, porque el segundo partido de local en el torneo se jugará entre ese horario. La presentación del equipo va a ser desde las 3:00 p.m. Más allá de la preocupación que todos ustedes tienen, nosotros como responsables del área deportiva debemos seguir trabajando, sabiendo que tenemos un partido importante, que empieza el campeonato. Los retos están para enfrentarlos, se trata de un buen equipo, con una de las mejores pretemporadas que me ha tocado afrontar, más allá de la noticia de este día”, concluyó.

