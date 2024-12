En medio de la reestructuración que vive Alianza Lima, Franco Navarro, director deportivo blanquiazul, brindó una conferencia de prensa este viernes para hablar sobre las renovaciones, los fichajes que buscan del extranjero y también sobre la llegada del técnico Néstor Gorosito (el domingo aterrizará en el Perú), quien dirigirá al primer equipo en la temporada 2025. Sobre el DT argentino, el ‘Pepón’ aseguró que es alguien muy capacitado y que confía en que podrá hacer un buen trabajo en La Victoria.

Al ser consultado por Gorosito, Navarro solo tuvo palabras de elogio para su colega de 60 años. “Néstor Gorosito ha sido uno de los mejores jugadores del futbol argentino. Tiene más de 20 años dirigiendo en el futbol argentino. Dirigió en el futbol paraguayo y salió campeón. Dirigió en España. Es un técnico vigente”, fueron sus primeras palabras.

Después, aseguró que ‘Pipo’ es el hombre indicado para que Alianza Lima pueda lograr los objetivos del próximo año. “El momento que vivimos y por la evaluación con nuestra área técnica, y en lo personal, considero que el momento y la capacidad de ‘Pipo’ Gorosito para llegar a Alianza es ahora. Estoy convencido de que ‘Pipo’ Gorosito tiene la capacidad suficiente para estar al frente de Alianza Lima”, añadió.

Por otro lado, Navarro confirmó que Hernán Barcos y Carlos Zambrano continuarán siendo íntimos en 2025. “Las renovaciones ya se han hecho. Con Hernán Barcos tuvimos una reunión hace ya una semana, donde rápidamente llegamos a un acuerdo. Él está feliz y nosotros mucho más de que continúe con nosotros por lo que ha dado en los años que ha estado en la institución. Barcos está el próximo año con nosotros. Con Zambrano también nos hemos reunido y nos pone felices porque es uno de los mejores jugadores de Alianza, del año 2024, de la Selección, es capitán. Nos pone orgullosos de que esté con nosotros por dos años más”, sostuvo al respecto.

También tuvo palabras sobre Sebastián Rodríguez, quien no seguirá en Alianza Lima. “Hasta hace dos días, él estaba convencido de volver con nosotros porque eso habíamos hablado hace una semana, y me expresó claramente que estaba feliz de volver, pero ayer recibió una llamada de su representante. Sebastián se ha tomado estos días y por un tema personal, familia, la intención es que no va a poder venir con nosotros el 2025, porque también tiene una cláusula que le permite resolver su contrato. Todo indica que no va a seguir con nosotros”, sentenció.

Néstor Gorosito fue anunciado como nuevo entrenador de Alianza Lima. (Foto: @ClubALoficial).

¿Qué jugadores del extranjero busca Alianza Lima?

Franco Navarro reveló cuáles son las posiciones que Alianza Lima buscará reforzar con jugadores del extranjero para la temporada 2025. “Las posiciones que estamos buscando son: un arquero con mucha experiencia; un volante central, un volante ofensivo; y si podemos incorporar un par de extremos sería fantástico para ya tener prácticamente el equipo armado”, apuntó este viernes.

Depor pudo conocer algunos nombres que interesaron para el arco. Uno de los primeros fue el del colombiano Aldair Quintana. El ‘1′ de Atlético Bucaramanga tuvo acercamientos, pero los negociaciones no prosperaron, teniendo en cuenta que podría renovar con su club o elegir otro destino. Otros nombres son los de Gastón Guruceaga y Guillermo de Amores. El primero tiene contrato con Deportivo Cali hasta junio de 2025 y el segundo fue campeón con Peñarol de Uruguay, aunque su vínculo rige por todo el próximo año.





TE PUEDE INTERESAR