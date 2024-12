“Yo quiero estar en el barro, es mi pasión y me imagino siendo un factor de cambio. Quiero estar acá, en el barro, metido en el quilombo y luchar”, nos dijo Daniel Ferreyra hace más de un mes, cuando faltaban pocos días para que oficialmente se retire del fútbol. Si bien no estuvo en el campo en el empate ante Universitario, festejó junto a los suyos cuando se dio el pitazo final. Los Chankas fue su último club, su casa durante una temporada donde incluso tuvo que ser el DT en un momento crítico. Ahora que colgó los guantes, decidió quedarse en Andahuaylas para cumplir aquello que nos mencionó hace algunas semanas: ser un agente de cambio.

Pensando en una planificación a largo plazo, el ‘Canguro’ fue anunciado como director deportivo de Los Chankas a inicios de noviembre. Su primer reto lejos del arco será armar un plantel competitivo para que el pueblo andahuaylino sueñe en grande en la Liga 1 2025, de la mano de Jorge Vivaldo en la dirección técnica. A propósito de esta nueva aventura, Depor charló con el exportero para conocer más a fondo su labor dentro del club y qué mirada tiene sobre los posibles cambios que sufrirá el campeonato. Ferreyra es un tipo frontal y directo, pero sobre todo respetuoso de las formas. Así lo recalcó en esta amena entrevista.

Daniel Ferreyra llegó al Perú en el 2009 para jugar por José Gálvez. (Foto: Los Chankas)

¿Cómo ha sido este primer mes trabajando este nuevo cargo?

Muy bien, fue una decisión difícil de tomar al principio, estuve todo el año pensándola junto con mi familia. Yo sabía que era un buen momento y ahora estoy disfrutando de esta nueva etapa, en una labor absolutamente distinta a la que tenía, con una responsabilidad muchísimo mayor. Desde el primer día del retiro ya comencé a trabajar en el club. Ahora estoy en Andahuaylas, arreglando algunas cosas, armando lo que va a ser el proyecto de mediano y largo plazo que tiene la institución. Estoy contento con lo que estoy haciendo.

Cuando se anunció tu designación como director deportivo, la hinchada de Los Chankas te dio todo su respaldo. ¿Cómo tomas el cariño que te tienen?

La hinchad de Andahuaylas, y de todo el departamento de Apurímac, me ha tratado de maravillas. Desde que llegamos acá con mi familia me sentí como en casa, me trataron muy bien. El club tiene un potencial enorme, con una ciudad muy arraigada a Los Chankas, a su cultura; eso me llamó mucho la atención para proponer este proyecto. Cuando lo presenté fue por eso, porque entiendo que es muy raro en el Perú encontrar una hinchada tan arraigada a su ciudad. Acá los chicos anda todo el día con la camiseta de Los Chankas, no se ve en la ciudad una camiseta que no sea del club. La verdad que es increíble eso que se vive y me parece que eso puede ser potencialmente una oportunidad de un club enorme de provincia, que se pueda transformar en espejo para las otras instituciones.

¿De qué se trata el proyecto que mencionas? Imagino que va mucho más allá del primer equipo.

Sí, va más allá que solamente la dirección deportiva. Lo que presenté fue un proyecto global, donde incluye una academia de fútbol entre los seis y quince años, con proyección a que sea mixto hasta cierta edad y un especio especializado en fútbol femenino. También presenté un proyecto con cuestiones de sponsoría, para así crear una manera mucho más correcta de generar vínculo con el mercado local. Además, hemos pensando en una membresía para los hinchas, donde estos participarán de forma más activa en el club y con sus respectivos beneficios.

Tenemos un proyecto que incluye la adquisición de un club, algo que nos permita expandirnos más allá de cuestiones futbolísticas y poder ver otras disciplinas. Estamos hablando de un club deportivo integral, que va más allá de la cultura de lo que pase el domingo en el fútbol, del día a día, de donde si ganas eres el mejor o donde si pierdes todo tiene que desarmarse. Yo creo en otra cosa, creo que podemos ir mucho más allá. El presidente Kevin Iñigo Peralta confió en mí para llevar adelante todo esto, pero es un proyecto de ellos. Yo soy parte y estoy muy ilusionado.

Los Chankas tienen un ambicioso proyecto para su Centro de Alto Rendimiento. (Video: Los Chankas)

Cuando charlamos hace un mes, mencionaste tu pasión por el fútbol, por el deporte, y que si eso implica ensuciarte en el barro ibas a estar ahí. ¿Qué dificultades has encontrado en nuestro fútbol desde que tienes otra labor?

Esto es mi vocación, mi pasión. Y sí, me encanta estar metido en el barro, generando proyectos e imaginando grandes cosas para hacer cambios. Al deporte lo veo como un agente de cambio, mucho más allá del fútbol. Espero generar un proyecto que pueda influir en todo el departamento de Apurímac. Las dificultades que encontré fueron las mismas que imaginé al principio: las irregularidades, la informalidad y todo lo que envuelve a nuestro deporte. También este tema de la limitación de solo pensar en el equipo de primera y no ver más allá, algo que no me gustó. Sabía con lo que me iba a encontrar, por eso no me chocó tanto. Te lo dije una vez, acá todos tiramos la basura arriba de la mesa y ninguno trae una pala o escoba para limpiar. Bueno, yo estoy acá para eso. Ojalá sirva, y si no sirve, aprenderé y sé que dejaré una máquina funcionando.

Ahora que no se jugará el Torneo de Reservas, pero sí habrá un campeonato Sub-18, ¿cómo afrontará Los Chankas este nuevo certamen de menores?

Bueno, como director deportivo he planteado que el torneo Sub-18 lo juguemos solo con gente de la zona, con jugadores de Andahuaylas. También creo que el resultado en menores no existe, el resultado de campeonar como sinónimo de éxito, me refiero. Esto de ganar para que aplauda la prensa, no sirve en la formación integral del jugador. Ahora que queremos jugar con chicos de la zona, vamos a hacer un llamado, una convocatoria, para reclutar a jugadores menores de 17 años; conseguiremos a los jugadores necesarios y los empezaremos a formar con los valores del club. Queremos que jueguen, que compitan, que crezcan y se formen, entendiendo que ser futbolista va más allá que solo pegarle a la pelota. En esa línea queremos instalar una academia donde se formen chicos y que, de ser posible, lleguen a Primera División mucho mejor formados desde todo punto de vista.

Volviendo al primer equipo, ahora estará al mando el profesor Jorge Vivaldo. ¿Cómo fue que se gestó esta llegada?

Todas las decisiones fueron tomadas en conjunto con la directiva. Yo soy un intermediario y obviamente desde mi posición hago el scouting, toda la parte del análisis de lo que nos conviene como perfil. El club tiene una visión, tiene una cultura, por eso, partiendo de ahí, buscamos el perfil de jugadores. Después de eso buscamos el perfil del técnico que va a manejar esos jugadores. Muchas veces traen el técnico que tiene la cultura de otro club y después a mitad de camino te das cuenta que no acertaste. Los chicos que hemos contratado tienen la cultura de venir acá, a la lucha, a la ciudad guerrera, de jugar la última pelota como si fuera la última. Estamos orgullosos de la decisión que tomamos con Jorge Vivaldo, estamos seguros que será un gran año con él. Su compromiso también nos convenció de este proyecto, pues lo invité a que venga el 28 de diciembre a pasar Año Nuevo en Andahuaylas con nosotros. Él y su cuerpo técnico no lo dudaron y vendrán, eso me dejó un mensaje de ganas de trabajar, de deseo de crecimiento.

Jorge Vivaldo será el director técnico de Los Chankas para la temporada 2025. (Foto: Difusión)

¿Cuál es el objetivo de Los Chankas para el 2025? Entendiendo que en su primer año en la Liga 1 consiguieron mantener la categoría.

Primero quiero que estemos lejos de la zona de descenso, es decir, la zona de los diez primeros en la tabla de posiciones. Partiendo de esa base, de ese piso diez, queremos luchar por un lugar en Copa Sudamericana. Ojo, siempre con una visión a mediano plazo, siempre con los pies en la tierra. Después obviamente el torneo irá avanzando y seguramente conforme se den los resultados podremos ajustar nuestras expectativas. Pero nuestra idea es estar en esa posición que nos permita pelear por clasificar a una Copa Sudamericana y dar un salto de calidad como institución.

Respecto al presupuesto, ¿han tenido algún inconveniente para planificar la temporada 2025? Durante los últimos días se ha hablado de un retraso en los pagos por parte de la empresa que tiene los derechos televisivos del torneo, 1190 Sports. ¿Eso les ha afectado?

Sobre eso, es un tema que desconozco. Lo que conozco es a partir de que asumí como director deportivo en adelante, y sí sé que el presupuesto que tenemos hoy es uno muy limitado en comparación de los otros clubes del torneo. Eso también nos afecta a la hora de contratar, a la hora de proyectarnos. Pero bueno, estamos trabajando una nueva forma de sponsoría, para captar empresas locales que se animen a invertir en el club y así tener una mirada más amplia para cumplir con el proyecto que te comenté. Acá la familia Iñigo Peralta está dedicando muchos recursos para poder invertir en el deporte, pues va más allá de la intención de ganar un partido, sino de generar un cambio en Andahuaylas.

Ahora que el torneo estará paralizado por casi tres meses, ¿qué problemas le genera esto en cuanto al poco ritmo de competencia que tendrán sus jugadores?

Sí, a mí me preocupa mucho el calendario que tenemos, no solo por la parte del jugador, sino de la estructura completa del club. Mucha gente se queda sin trabajo a fines de octubre y recién vuelve a tener una remuneración a principios de febrero. La verdad que hay muy poca gente en el Perú que pueda soportar tres meses sin tener ingresos. Hay cuestiones que no están bien, deberíamos encontrar soluciones para tener una estructura anual, y no solo diez meses. Tiene que haber una variación en el formato del torneo para que sea anual. Si hay play-offs hasta el sexto equipo como dicen que podría darse, habrá muchos equipos que se quedarán sin competir si es que no alcanzan esa ubicación. Hay que generar un cambio que nos permita tener un calendario completo todo el año. Hay cuestiones que involucran a la selección, ya que hay fechas FIFA a lo largo del año. La próxima será en marzo y la mayoría de jugadores estarán con poca competencia. Si bien la liga es mucho más organizada que en otras épocas, tenemos que terminar de definir cómo será el torneo y dejarlo que se desarrolle a largo plazo, y no que cada año se esté cambiando.

La Liga 1 cambiaría de formato para la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

Retomando lo del proyecto del club, ¿cómo va el Centro de Alto Rendimiento que se mencionó en abril de este año?

No hemos comunicado mucho porque teníamos la intención de que el proyecto avance. Estamos casi a un 80 % en las dos canchas que tenemos, que están a cargo de un jefe profesional impecable. Calculo que a mediados de enero comenzaremos con la construcción de todo lo que son vestuarios, gimnasio, utilería, oficinas, sala de prensa, todo de último modelo. Hemos proyectado un espacio para construir a mitad de año un centro de concentración. El Centro de Alto Rendimiento es una realidad, no como lo del club social que está proyectado a futuro; esto ya está avanzando y en un par de meses tendremos las canchas listas. Pensamos en el club como algo para muchos años.

¿Qué huella quiere dejar Los Chankas como club de provincia, ahora que se han instalado en Primera División?

Melgar es nuestro principal espejo. En realidad, es un espejo que debería ser tomado por cualquier club de provincia. Ellos tienen un club hermoso, con un proyecto que lo iniciaron en el 2014 y ha dado sus frutos a lo largo de los años. Nosotros queremos cambiar la visión que hay de los clubes de provincia, de que no se pueden hacer cosas a mediado o largo plazo. Queremos ser una agente de cambio, que en diez años, cuando probablemente yo no esté, verlo a la distancia y decir ‘mira, qué bueno que otros clubes están mirando a Los Chankas como un ejemplo a seguir.

Si tuvieras que dejarle un mensaje a un hincha de Los Chankas, que te pregunta cómo se verá el club de aquí a unos cinco años, ¿qué le dirías?

De aquí a cinco años, apuntamos a tener una consolidación y un sentido de pertenencia del hincha que, más allá del resultado, le interese el club. Si nosotros apuntamos a que solo vamos a invertir si ganamos, no podemos pensar a largo plazo. No importa las tormentas, los triunfos o derrotas, importa la visión que queremos implantar, que es totalmente diferente a lo que se ha venido haciendo. Queremos que el hincha se sienta orgulloso y, de aquí a varios años, tengan a un club que sigue de pie a pesar de todo lo que le toque pasar.

La hincha de Los Chankas siempre llenó su estadio durante la temporada 2024. (Foto: Los Chankas)





