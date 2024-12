Alianza Lima está inmerso en la planificación de la plantilla de la siguiente temporada, en la que el técnico Néstor Gorosito tendrá la misión de encaminar al primer equipo hacia el título nacional, luego de los dos trofeos seguidos del clásico rival Universitario de Deportes. En medio de esta situación, Franco Navarro, director deportivo del club íntimo, brindó una conferencia de prensa para explicar cómo van las negociaciones y los movimientos en la institución. En un momento se refirió a la situación del atacante Franco Zanelatto, quien tiene más de un pie afuera de La Victoria.

Según el ‘Pepón’, es probable que Zanelatto continúe su carrera en el extranjero. “He hablado con su representante, el señor (José) Bellina ha hablado con Franco porque yo lo llamé y no pudimos comunicarnos, pero la realidad es que nos encantaría que Zanelatto siga con nosotros el próximo año. Es un jugador joven con mucho futuro. Este año ha tenido demasiados problemas en la parte de salud, en las lesiones, pero el representante claramente cuando lo he llamado manifiesta que no va a firmar por ningún club nacional para el 2025, porque tiene la intención de que juegue en el extranjero”, comentó Navarro este viernes.

El dirigente blanquiazul se mostró sorprendido de que no le hayan renovado el contrato al futbolista (vence a finales de 2024). “Nosotros quisiéramos tenerlo pero a mi me sorprende que no se le haya renovado. Zanelatto tendría que estar renovado hace mucho tiempo y ya estar con nosotros. El representante ha manifestado claramente que no va a firmar por ningún club en el Perú se va a ir a jugar al extranjero”, agregó.

Por otro lado, Navarro confirmó que Hernán Barcos y Carlos Zambrano continuarán siendo íntimos en 2025. “Las renovaciones ya se han hecho. Con Hernán Barcos tuvimos una reunión hace ya una semana, donde rápidamente llegamos a un acuerdo. Él está feliz y nosotros mucho más de que continúe con nosotros por lo que ha dado en los años que ha estado en la institución. Barcos está el próximo año con nosotros. Con Zambrano también nos hemos reunido y nos pone felices porque es uno de los mejores jugadores de Alianza, del año 2024, de la Selección, es capitán. Nos pone orgullosos de que esté con nosotros por dos años más”, sostuvo al respecto.

Finalmente, Franco Navarro reveló cuáles son las posiciones que Alianza Lima buscará reforzar con jugadores del extranjero para la temporada 2025. “Las posiciones que estamos buscando son: un arquero con mucha experiencia; un volante central, un volante ofensivo; y si podemos incorporar un par de extremos sería fantástico para ya tener prácticamente el equipo armado”, apuntó este viernes.

Depor pudo conocer algunos nombres que interesaron para el arco. Uno de los primeros fue el del colombiano Aldair Quintana. El ‘1′ de Atlético Bucaramanga tuvo acercamientos, pero los negociaciones no prosperaron, teniendo en cuenta que podría renovar con su club o elegir otro destino. Otros nombres son los de Gastón Guruceaga y Guillermo de Amores. El primero tiene contrato con Deportivo Cali hasta junio de 2025 y el segundo fue campeón con Peñarol de Uruguay, aunque su vínculo rige por todo el próximo año.

Franco Zanelatto jugó 27 partidos en la Liga 1 2024. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





