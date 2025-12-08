El pasado fin de semana, Alianza Lima culminó su participación en la Liga 1, luego de caer por penales (5-4) ante Sporting Cristal, en las semifinales del play-off para Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Esta situación desencadenó muchos problemas en la interna y una de las decisiones fue la destitución de Néstor Gorosito como DT. Posteriormente, las críticas señalaron a los encargados de tomar las decisiones en la directiva, cuestionando a Franco Navarro y Franco Navarro Jr. Eso sí, desde el club, se brindó una postura firme sobre su futuro.

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, la situación de los Navarro no es un tema de debate en la institución. Tanto el director deportivo como el gerente deportivo están considerados para el proyecto de la temporada 2026. De esta manera, muchas decisiones que se plantearon, antes de la salida de Gorosito, seguirán en pie.

Con ambos seguros en el cargo, desde Alianza Lima emprenden la búsqueda por un nuevo DT para la temporada 2026. Con la partida del ‘Pipo’ -a pesar de haber renovado su vínculo- la idea del club es tener el nombre lo más pronto posible y afinar detalles para la pretemporada.

Otro detalle que se apunta es que aún no habrá una decisión final en cuanto a renovaciones o extensiones de contrato. Si bien los Navarro quedarán a cargo, el próximo DT también tendrá la última palabra de la continuidad como el caso de Pablo Lavandeira, quien finaliza su vínculo en los próximos días.

Como se recuerda, Franco Navarro asumió la dirección deportiva de Alianza Lima a inicios de la temporada 2025, por lo que se encargó de la gestión de fichajes como el caso de Eryc Castillo, Alan Cantero, Pablo Ceppellini, Fernando Gaibor y Guillermo Viscarra. Algunos fueron claves para la participación internacional.

A mitad de año, Franco Navarro Jr. asumió el cargo de gerente deportivo, por lo que comenzó a tomar decisiones junto a su padre. Producto del fin de temporada poco auspicioso en la institución, comenzaron los cuestionamientos hacia ambos; sin embargo, todo indica que se quedarán.

¿Quién será el próximo ‘9′ de Alianza Lima?

Sin Hernán Barcos para la próxima temporada y con la obligación de mantener un ataque competitivo, en Matute ya comenzaron a revisar alternativas dentro y fuera del continente. En medio de esa búsqueda, surgió un nombre que generó ruido entre los hinchas: el de Federico Girotti, atacante argentino que estuvo frente a los íntimos en la última Copa Libertadores y que hoy vive un escenario particular en Talleres.

El interés se conoció públicamente luego de que el periodista Horacio Zimmerman revelara que el cuadro victoriano incluyó al delantero dentro de su lista de opciones para el próximo año. Su presencia en la nómina no es casual: el comando técnico lo vio de cerca en el torneo internacional, donde mostró un juego físico, directo y útil para disputas en área, características que Alianza perdería con la salida del ‘Pirata’.

Más allá del nombre, lo llamativo es que Federico Girotti atraviesa un momento de incertidumbre en Talleres. Según reportes desde Argentina, el atacante ya fue informado de que no entra en los planes de Carlos Tévez para la campaña 2026, lo que deja abierta la puerta a recibir ofertas. Ese detalle podría facilitar cualquier negociación, ya que el club cordobés está dispuesto a escuchar propuestas de distintos mercados.

