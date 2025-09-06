El clásico entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura dejó un duro informe arbitral de Jordi Espinoza, juez del partido. Entre insultos, gestos y reacciones, se decidió sancionar por cuatro fechas a Renzo Garcés, sumado a las 6 para Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña. Ambos clubes mostraron su rechazo a dichas sanciones, y el cuadro aliancista, a través de su director deportivo Franco Navarro, confesó que esta mañana presentará la respectiva apelación a la Comisión de Disciplina de la FPF y espera una pronta respuesta sobre dicha solicitud.

En diálogo con L1 Radio, Navarro confesó que “lo primero que hemos hecho al recibir la noticia y estas suspensiones, nos hemos reunido toda la gerencia y el área legal, porque rechazamos las decisión de esta Comisión de Disciplina, las cuales encontramos injustificadas y desproporcionadas. En ese sentido, el club siempre va a defender a cada integrante de nuestra institución, y haremos todos los actos en defensa del club”.

Franco Navarro reveló que esta mañana presentarán las apelaciones respectivas a la Comisión de Apelaciones, y espera que “de la manera como lo hizo cuando Universitario para la apertura de su estadio, que lo habían cerrado, se reunió en forma express en menos de 24 horas, y resolvió a favor -y bien para la ‘U’- esperemos que esta comisión de Apelaciones se reúna de manera express y resuelva las apelaciones que nosotros como club vamos a hacer”.

El director deportivo de Alianza Lima recordó que, en el Torneo Apertura, Néstor ‘Pipo’ Gorosito fue sancionado con 8 fechas sin poder dirigir desde la zona técnica. “Con esta nueva sanción de 6 fechas, serían 14 de suspensión de 34 en total. Eso no existe, es una injusticia total. El lunes mismo espero que se reúnan y resuelvan, y el martes tengamos una respuesta inmediata y clara”, agregó.

Néstor Gorosito fue sancionado con seis fechas sin poder ubicarse en la zona técnica en la Liga 1. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, el también entrenador de fútbol también tocó el tema de la sanción de Conmebol a Independiente de Argentina, con lo cual Universidad de Chile será su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para el directivo blanquiazul, dicha determinación del máximo ente sudamericano deja un mal precedente.

“Nadie está de acuerdo con el fallo de Conmebol. Independiente puede apelar y lo va a hacer, pero yo creo que del lado de Conmebol se presenta un precedente muy preocupante. Porque vas, juegas de local, ganas de local, luego vas de visita y generas un problema y se suspende el partido. En eso va a terminar”, declaró el directivo.

Franco Navarro considera que hay responsables directos en el tema de falta de seguridad, y recordó que cuando se organiza un partido de Conmebol hay una serie de protocolos que no se cumplieron en el partido entre Independiente vs. U. de Chile.

“No sé como va a terminar, es verdad que dicen que van a apelar para que no se juegue el próximo partido (Alianza Lima vs. U. de Chile), pero ese es un tema que tienen que resolver U. de Chile, Independiente y Conmebol. Como opinión personal, me parece que tendríamos que haber generado un precedente importante para evitar que nos supere el vandalismo y nos supere la delincuencia, la decisión tendría que haber sido diferente”, finalizó.

Independiente solicitó a CONMEBOL retirar toda referencia histórica de su museo tras ser retirado de la Copa Sudamericana. (Foto: Independiente)

TE PUEDE INTERESAR