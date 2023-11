Tal y cómo lo hizo Hernán Barcos, diferentes futbolistas de Alianza Lima utilizaron sus redes sociales para pronunciarse tras la caída ante Universitario de Deportes, en la gran final de la Liga 1 Betsson 2023. Y es que el plantel blanquiazul es consciente de la importante que fue este partido, dejando escapar el tricampeonato. Así pues, Franco Zanelatto, una de las figuras del conjunto íntimo, también se pronunció y pidió disculpas a la afición del elenco victoriano por esta dura caída.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el atacante paraguayo nacionalizado peruano publicó un emotivo post dirigido a los hinchas del equipo blanquiazul. “Duele mucho pero hay que poner el pecho. No estuvimos a la altura de la grandeza del club. Muchas gracias a todo el pueblo blanquiazul por el apoyo y todo lo lindo que me hicieron vivir este año y perdón por no poder devolvérselo cerrando el año con una alegria. Arriba Alianza”, se lee en el post.

Cabe resaltar que Franco Zanelatto fue una de las grandes figuras del conjunto íntimo en la última temporada. Incluso, el técnico Mauricio Larriera contó con él para los partidos de la Final de los Play Offs ante la ‘U’, siendo titular en la ida e ingresando a los 37′ del cotejo de vuelta.

La publicación de Franco Zanelatto en sus redes sociales. (Captura: Instagram)

Si bien los directivos de Alianza Lima evalúan la permanencia de algunos jugadores del primer equipo, el delantero es uno de los inamovibles del plantel. Ojo, el contrato del exAlianza Atlético culmina el 31 de diciembre de 2024, teniendo un valor en el mercado de 750 mil euros, según el portal Transfermarkt.

Los números de Franco Zanelatto con Alianza Lima

Tras culminar su préstamo a Alianza Atlético, club donde fue figura en la temporada 2022, Franco Zanelatto retornó a Alianza Lima. Guillermo Salas, DT que inició el año con la escuadra blanquiazul, lo tomó en consideración, alternando entre titular y suplente en diferentes encuentros del campeonato nacional y la Copa Libertadores.

Poco a poco, el internacional peruano fue ganándose a pulso un puesto en la oncena inicial, siendo catalogado como uno de los principales nombres en el esquema de Mauricio Larriera. Así pues, el futbolista de 23 años registró un total de 1639 minutos entre ambos torneos, acumulando cuatro anotaciones y una asistencia.





